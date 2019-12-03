Kadıköy’de tribünler sessiz

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanan müsabakada tribünler ceza sebebiyle boş kaldı. Kupanın 2017-2018 sezonu yarı finalinde Beşiktaş'la yapılan maçta çıkan saha olayları nedeniyle PFDK'dan 3 maç seyircisiz oynama cezası alan sarı-lacivertliler oynanan İstanbulspor maçıyla bu cezayı tamamlamış olacak.
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