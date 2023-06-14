Kadın cinayetine kurban giden doktorla ilgili kahreden ayrıntılar!

DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, doktor Melek Bağce ile onu öldürdükten sonra yaşamına son veren sağlık teknisyeni eşi Mustafa Bağce'nin cenazesi, Konya'da toprağa verilecek. DHA'da yer alan habere göre 4 yaşında bir çocuğu olan çiftin boşanma davalarının 1 yıldır devam ettiği öğrenildi. Alanya'da boşanma aşamasındaki Mustafa Bağce ile Melek Bağce'nin dün görülen boşanma davası ertelendi. Dün saat 16.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Mustafa Bağce, burada görevli doktor eşi Melek Bağce ile tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Bağce, eşini göğsünden bıçakladı. Mustafa Bağce, daha sonra yanındaki tabancayla kendi başına ateş etti. Olay yerine gelen ekipler Melek ve Mustafa Bağce çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri incelemenin ardından morga konuldu.