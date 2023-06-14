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Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın cinayetine kurban giden doktorla ilgili kahreden ayrıntılar!
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Kadın cinayetine kurban giden doktorla ilgili kahreden ayrıntılar ortaya çıktı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice öldürülen doktor Melek Bağce ile ilgili kahreden ayrıntılar ortaya çıktı. Görev yaptığı aile sağlığı merkezinde öldürülen Bağce'nin 4 yaşındaki bir çocuğunun olduğu ve genç kadının boşanmak istemesine karşın sağlık teknisyeni eşi Mustafa Bağce'nin buna yanaşmadığı iddia edildi

Kadın cinayetine kurban giden doktorla ilgili kahreden ayrıntılar!
DHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, doktor Melek Bağce ile onu öldürdükten sonra yaşamına son veren sağlık teknisyeni eşi Mustafa Bağce'nin cenazesi, Konya'da toprağa verilecek.

DHA'da yer alan habere göre 4 yaşında bir çocuğu olan çiftin boşanma davalarının 1 yıldır devam ettiği öğrenildi.

Alanya'da boşanma aşamasındaki Mustafa Bağce ile Melek Bağce'nin dün görülen boşanma davası ertelendi. Dün saat 16.00 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi'ndeki 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Mustafa Bağce, burada görevli doktor eşi Melek Bağce ile tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Bağce, eşini göğsünden bıçakladı. Mustafa Bağce, daha sonra yanındaki tabancayla kendi başına ateş etti. Olay yerine gelen ekipler Melek ve Mustafa Bağce çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin cenazeleri incelemenin ardından morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Melek ve Mustafa Bağce çiftinin 4 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi. Çiftin yaklaşık 1 yıldır boşanma davasının devam ettiği, Melek Bağce boşanmak istemesine karşın sağlık teknisyeni eşi Mustafa Bağce'nin buna yanaşmadığı iddia edildi. Melek ve Mustafa Bağce'nin cenazesinin yarın öğle vakti Konya'nın Ereğli ilçesi Ulu Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

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