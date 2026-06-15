Kadın Golbol Milli Takımı dünya üçüncüsü oldu
Kadın Milli Golbol Takımımız, Dünya Şampiyonası üçüncülük maçında ABD'yi 5-2 yenerek bronz madalya kazandı.
Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:55 Güncelleme:
Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında karşılaştığı ABD'yi 5-2 yenerek bronz madalya kazandı.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncülük maçında ABD ile mücadele etti.
ABD'yi 5-2'lik skorla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
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