Kadın saat kaçta? Kadın oyuncuları kimler? soruları dizinin tutkunları tarafından araştırılıyor. Kadın dizisi, eşinin ölümü sonrası 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadının hayatını konu alıyor. Kadın'ın başrollerinde de Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk gibi önemli isimler yer alıyor. Kadın dizisi her hafta Salı günler akşam saat 20.00'da ekranlara geliyor. Peki Kadın oyuncuları kimler?
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (BAHAR ÇEŞMELİ)
Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?
1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.
Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler
Kadın / Bahar / 2017
Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017
Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016
Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014
Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013
Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012
Al Yazmalım / Asiye / 2011
Deli Saraylı / Dilruba / 2010
Melekler Korusun / İpek / 2008-2009
Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008
Kavak Yelleri / Ada / 2007
Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler
Acı Tatlı Ekşi / Duygu / 2017
Karışık Kaset / İrem / 2014
Kayıp ( Kısa Film) / 2013
Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer / 2011
Veda / Fikriye Hanım / 2010
CANER CİNDORUK (SARP ÇEŞMELİ)
Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.
CANER CİNDORUK KİMDİR?
17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk, 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro hayatına başladı ve 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başlayan Caner Cindoruk, geçen yıl rol aldığı Kor sinema filmi ile 22.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Birçok sinema ve dizi projesi bulunan oyuncunun bazı dizi projeleri; Hanım’ın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl Kösem'dir. Halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.
Caner Cindoruk'un Oynadığı Diziler
Kadın / Sarp / 2017
Muhteşem Yüzyıl Kösem / S. Mustafa Paşa /2016-2017
İstanbul Sokakları / 2016
Aramızda Kalsın / Civan / 2013
Firar / Nadir / 2011
Hanımın Çiftliği / 2009-2010
Geç Gelen Bahar / Ali / 2008
Yaprak Dökümü / Nazmi / 2008
Kara Güneş / Alişir / 2007
Caner Cindoruk'un Oynadığı Filmler
Ekşi Elmalar / 2016
Kor / 2016
Dar Elbise / 2015
Çalsın Sazlar / 2014
Yabancı / 2012
Gergedan Mevsimi / 2012
Elveda Katya / 2012
Kelebek / 2008
Beynelmilel / 2006
BENNU YILDIRIMLAR (HATİCE SARIKADI)
Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
Bennu Yıldırımlar, İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. İki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu’na girdi. İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü. Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı ve sevildi. 2006-2010 döneminde Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda ise zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde başrollerde ekrana geldi. 1988 yılından beri aktif olarak İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz sezon William Shakespeare‘in Serdar Biliş yönetmenliğindeki "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır. İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar’ın Ada isminde kızları var. Kadın dizisinde Hatice karakterini canlandırmaya devam etmektedir.
Bennu Yıldırımlar'ın Oynadığı Diziler
Kadın /Hatice / 2017
Altınsoylar /2016
Gönül İşleri / 2014
Umutsuz Ev Kadınları / 2011-2014
Yaprak Dökümü / 2006-2010
Anında Görüntü Show / 2008
Kabuslar Evi / 2006
Maki / 2005
Aynalar / 2004
Şapkadan Babam Çıktı / 2002
Bir Tatlı Huzur / 2002
Tek Celse / 2002
Üzgünüm Leyla / 2001
Utanmaz Adam / 1998
Süper Baba / 1997
Sharpe’nin İntikamı / 1996
Muhteşem Zango / 1994
Gülen Ayva Ağlayan Nar / 1990
Bennu Yıldırımlar'ın Oynadığı Filmler
Ağustos Böcekleri ve Karıncalar / 2016
Anı Yaşamak (kısa film) / 2010
Kars Öyküleri / 2010
Gökten Üç Elma Düştü / 2008
Hiç Yoktan Aşk / 2000
Ölümün El Yazısı / 1999
Eski Fotoğraflar / 1998
Kaç Para Kaç / 1998
Ağrıya Dönüş / 1994
Gece Melek ve Bizim Çocuklar / 1994
Adada Son Gece / 1992
Hacı Yusuf Efendi / 1987
SERAY KAYA (ŞİRİN SARIKADI)
Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır. Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır. İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.
SERAY KAYA KİMDİR?
4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. 'Kadın' dizisindeki rolü için resim dersleri almaktadır.
Seray Kaya’nın Oynadığı Diziler
Kadın / Şirin / 2017
Gülümse Yeter / Gül / 2016-2017
Kocamını Ailesi / Miray / 2014
Huzur Sokağı / 2012
ECE ÖZDİKİCİ (JALE DEMİR)
Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.
ECE ÖZDİKİCİ KİMDİR?
Ece Özdikici İzmir'de doğdu. Liseyi İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünde okudu. Eğitimini oyunculuk üzerine yapmaya karar vererek lisans programını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünde ve yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Oynadığı tiyatrolarda farklı yıllarda 2011 Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'ne, 2011 XI. Lions Başarılı Genç Yetenek Ödülü'ne, 2008 VIII. Lions Kerem Yılmazer Genç Yetenek Ödülü'ne ve 2008 Afife Jale Yeni Kuşak Özel Ödülü'ne, ayrıca 2017 yılında rol aldığı Mor Ufuklar filmiyle Madrid İnternational Filmmaker Festivalı'nde En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Birçok reklam, animasyon ve reklam seslendirmesi yapan Özdikici, son olarak üç sezon boyunca Poyraz Karayel dizisinde Songül karakterini canlandırdı.
Ece Özdikici’nin Oynadığı Diziler
Kadın / Jale / 2017
Poyraz Karayehl / Songül / 2014-2016
Cinayet / 2014
Küçük Hanımefendi / 2011
MAT / Serap / 2009
Deniz ve Mehtap / Mehtap / 2008
Yemin / Bahar / 2007
Yasak Elma / Dilara / 2007
Sır Gibi / Ferda / 2007
Anadolu Kaplanı / Esra / 2006
Sil Baştan / 2004
Ece Özdikici’nin Oynadığı Filmler
Sizi Seviyorum / Eda / 2009
Zincirleme Film Tamlaması (Kısa Film) / 2005
Bir Aşk Hikayesi (TV Filmi) / 2004
DEVRİM ÖZDER AKIN (MUSA DEMİR)
Kaymakamlıkta memur olarak çalışan Musa iyi ve güvenilir bir insandır. Çocukluğundan beri aşık olduğu Jale’yle evlenmiş ve iyi bir aile babası olmuştur. Jale’nin zaman içinde bu evlilikten ve evliliğin getirdiği sorumluluklardan sıkılması, Musa için zor günlerin başlamasına sebep olur.
DEVRİM ÖZDER AKIN KİMDİR?
1 Ocak 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen başarılı oyuncu Devrim Özder Akın, Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünden mezun olmuştur. Daha sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Oyunculuk Sanat Dalını okudu ve 1999 yılında mezun oldu. İlk iş tecrübesi konservatuvarı bitirdikten sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu olmuştur. 1999-2000 sezonunda çalıştıktan sonra günümüze kadar Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmaya devam etmektedir. İlk filmi 2008 yılında çekilen "Devrim Arabaları" filmindeki Bekçi karakteri olmuştur. Sonrasında ise 2009 yılında çekilen "Kanımdaki Barut" filmindeki kumarbaz karakteri ve yine aynı yıl "Yengeç Oyunu" filmlerinde Hasan karakteri olarak yer almıştır. Devrim Özer Akın ayrıca 2009 yılında "Altıkırkbeş" ve 2012 yılında "Birlikte" kısa filmlerinde yer almıştır. 2012-2013 sezonunda oynayan "Bay Kolbert" adlı tiyatro oyununda Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri arasından "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü almıştır.
Devrim Özder Akın'ın Oynadığı Diziler
Kadın / Musa / 2017
Arkadaşlar İyidir / Salih / 2016
Umutsuz Ev Kadınları / Ömer / 2011-2013
Öyle Bir Geçer Zaman Ki / 2010
Geniş Aile / 2009
Gece Gündüz / 2008
Suç Dosyası / 2007
Hatırla Sevgili / 2006
Devrim Özder Akın'ın Oynadığı Filmler
Birlikte (Kısa Film) / 2009
Kanımdaki Barut / 2009
Yengeç Oyunu / 2009
Altıkırkbeş (Kısa Film) / 2009
Devrim arabaları / 2008
FEYYAZ DUMAN (ARİF)
Arif hem Bahar’ın ev sahibi Yusuf’un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır. Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir.
FEYYAZ DUMAN KİMDİR?
1982 Mardin doğumlu olan Feyyaz Duman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nden mezun.2007 yılında eğitim almak için New York'a giden Feyyaz Duman 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Duman, aynı proje ile
2014 - Saraybosna Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,
2014 - Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,
2015 - Belçika Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü
2015 - Duhok Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir ilke imza atmıştır.
Feyyaz Duman bu yıl da Antalya Film Festivali'nde iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.
Feyyaz Duman’nın Oynadığı Diziler
Kadın / Arif / 2017
Feyyaz Duman’nın Oynadığı Filmler
Zor Bir Karar / Nezir / 2017
Zagros / 2017
Never Leave Me / Adil / 2017
Mardan / Morad / 2014
Annemin Şarkısı / Ali / 2014
Tatlı Biber Diyarım / 2013
Si Tu Meurs, Je Te Tue / Azad / 2011
What Time It Is? (Kısa Film) / 2008
Fotoğraf / Faruk / 2001
Boran (Kısa Film) / 1999
AYÇA ERTURAN (YELİZ ÜNSAL)
Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.
AYÇA ERTURAN KİMDİR?
1983'te doğan Ayça Erturan ilk, orta ve liseyi İstanbul’da bitirdi. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. M.Ü. Radyo Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı.
Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.
Ayça Erturan'ın Oynadığı Diziler
Kadın / Yeliz / 2017
Evli ve Öfkeli / Dilek / 2015
Yağmurdan Kaçarken / Lidya / 2013
Çok Güzel Hareketler Bunlar / Ayça / 2008-2010
Bir Demet Tiyatro / Ayça / 2006
Avrupa Yakası / Banu / 2004
Ayça Erturan'ın Oynadığı Filmler
4 Köşe / Emel / 2017
Çetin Ceviz (TV Filmi) / 2016
TAKIM: Mahalle Aşkına / 2015
Aşk Nerede / 2015
Bir Kurabiye Masalı (Kısa Film) / 2012
Çok Film Hareketler Bunlar / 2010
Neşeli Hayat / 2009
KÜBRA SÜZGÜN (NİSAN ÇEŞMELİ)
7 yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır.Bahar’dan babasıyla ilgili dinlediği hikayeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp’ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.
ALİ SEMİ SEFİL (DORUK ÇEŞMELİ)
4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.
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