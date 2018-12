8 | 11

FEYYAZ DUMAN (ARİF)

Arif hem Bahar’ın ev sahibi Yusuf’un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır. Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir.

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

1982 Mardin doğumlu olan Feyyaz Duman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nden mezun.2007 yılında eğitim almak için New York'a giden Feyyaz Duman 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Duman, aynı proje ile

2014 - Saraybosna Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,

2014 - Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,

2015 - Belçika Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü

2015 - Duhok Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir ilke imza atmıştır.

Feyyaz Duman bu yıl da Antalya Film Festivali'nde iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

Feyyaz Duman’nın Oynadığı Diziler

Kadın / Arif / 2017

Feyyaz Duman’nın Oynadığı Filmler

Zor Bir Karar / Nezir / 2017

Zagros / 2017

Never Leave Me / Adil / 2017

Mardan / Morad / 2014

Annemin Şarkısı / Ali / 2014

Tatlı Biber Diyarım / 2013

Si Tu Meurs, Je Te Tue / Azad / 2011

What Time It Is? (Kısa Film) / 2008

Fotoğraf / Faruk / 2001

Boran (Kısa Film) / 1999