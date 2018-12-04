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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (BAHAR ÇEŞMELİ)

Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler

Kadın / Bahar / 2017

Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017

Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016

Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014

Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013

Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012

Al Yazmalım / Asiye / 2011

Deli Saraylı / Dilruba / 2010

Melekler Korusun / İpek / 2008-2009

Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008

Kavak Yelleri / Ada / 2007

Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler

Acı Tatlı Ekşi / Duygu / 2017

Karışık Kaset / İrem / 2014

Kayıp ( Kısa Film) / 2013

Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer / 2011

Veda / Fikriye Hanım / 2010