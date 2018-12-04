Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?

04.12.2018 - 14:57 | Güncelleme:

Kadın oyuncuları, dizinin ekranlara geldiği ilk günden beri merak ediliyor. Peki başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Kadın dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kadın ne zaman, saat kaçta?

  • 1 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    1 | 11

    Kadın saat kaçta? Kadın oyuncuları kimler? soruları dizinin tutkunları tarafından araştırılıyor. Kadın dizisi, eşinin ölümü sonrası 2 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren genç bir kadının hayatını konu alıyor. Kadın'ın başrollerinde de Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk gibi önemli isimler yer alıyor. Kadın dizisi her hafta Salı günler akşam saat 20.00'da ekranlara geliyor. Peki Kadın oyuncuları kimler?

  • 2 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    2 | 11

    ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ (BAHAR ÇEŞMELİ)

    Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp’la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp’ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp’a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

    ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

    1 Nisan 1986’da İstanbul’da doğan Özge Özprinçci, ilkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamladı. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi  Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. İlk olarak "Cesaretin Var mı Aşka" ve "Kavak Yelleri" dizilerinde yer alan oyuncu ardından Show Tv'de yayınlanan gençlik dizisi "Melekler Korusun"da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırdı. Sonra sırasıyla “Deli Saraylı” “Al Yazmalım” “Ağır Roman "Yeni Dünya” “Tatar Ramazan” “Aramızda Kalsın” ve “Aşk Yeniden” dizilerinde rol aldı. Özpirinçci, 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği "Veda" filminde Fikriye Hanım karakterini, "Anadolu Kartalları" filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i, 2014 yılında çekilen ‘’Karışık Kaset’’ filminde İrem karakterini canlandırmıştır. Ayrıca yönetmenliğini Mete Sözer’in yaptığı “Kayıp” adlı kısa filmde yer almıştır. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü kazanmıştır. 2017 yılında ‘’Fi’’ adlı internet dizisinde Sıla karakterini canlandırdı. Son olarak başrollerini Buğra Gülsoy’la birlikte paylaştıkları “Acı Tatlı Ekşi” filminde yer almıştır. “Kadın” dizisinde Bahar karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

    Özge Özprinçci’nin Oynadığı Diziler

    Kadın / Bahar / 2017 

    Fi (konuk oyuncu) / Sıla / 2017

    Aşk Yeniden / Zeynep / 2015-2016

    Aramızda Kalsın / Görkem / 2013-2014

    Tatar Ramazan / Alin Terziyan / 2013

    Ağır Roman "Yeni Dünya" / Zehir Ahu / 2012

    Al Yazmalım / Asiye / 2011

    Deli Saraylı / Dilruba / 2010

    Melekler Korusun / İpek / 2008-2009

    Cesaretin Var Mı Aşka / Ebru / 2008

    Kavak Yelleri / Ada / 2007

    Özge Özprinçci’nin Oynadığı Filmler

    Acı Tatlı Ekşi / Duygu / 2017

    Karışık Kaset / İrem / 2014

    Kayıp ( Kısa Film) / 2013

    Anadolu Kartalları / Üsteğmen Ayşe Dinçer / 2011

    Veda / Fikriye Hanım / 2010

  • 3 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    3 | 11

    CANER CİNDORUK (SARP ÇEŞMELİ)

    Dört yıl önce bir vapur kazasında hayatını kaybetmiştir. Ama karısı Bahar’ın büyük aşkı ve anıları onu hikayenin en önemli karakterlerinden biri olarak hayatta tutar. Yakışıklı ve maceraperest bir genç olan Sarp’ın en büyük tutkusu dağcılıktır. Fotoğraf çekmek, dünyanın her yerinden müzik albümleri toplamak meraklı olduğu konulardır. Neşeli, şakacı, hayatı ciddiye almazmış gibi görünürken alttan alta her şeyi ciddiyetle sorgulayan biridir.

    CANER CİNDORUK KİMDİR?

    17 Nisan 1980 Adana doğumlu Caner Cindoruk, 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro hayatına başladı ve 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başlayan Caner Cindoruk, geçen yıl rol aldığı Kor sinema filmi ile 22.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde Dram Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Birçok sinema ve dizi projesi bulunan oyuncunun bazı dizi projeleri; Hanım’ın Çiftliği, Firar, Aramızda Kalsın, Muhteşem Yüzyıl Kösem'dir. Halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir.

    Caner Cindoruk'un Oynadığı Diziler

    Kadın / Sarp / 2017

    Muhteşem Yüzyıl Kösem / S. Mustafa Paşa /2016-2017

    İstanbul Sokakları / 2016

    Aramızda Kalsın / Civan / 2013

    Firar / Nadir / 2011

    Hanımın Çiftliği / 2009-2010

    Geç Gelen Bahar / Ali / 2008

    Yaprak Dökümü / Nazmi / 2008

    Kara Güneş / Alişir / 2007

    Caner Cindoruk'un Oynadığı Filmler

    Ekşi Elmalar / 2016

    Kor / 2016

    Dar Elbise / 2015

    Çalsın Sazlar / 2014

    Yabancı / 2012

    Gergedan Mevsimi / 2012

    Elveda Katya / 2012

    Kelebek / 2008

    Beynelmilel / 2006

  • 4 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    4 | 11

    BENNU YILDIRIMLAR (HATİCE SARIKADI)

    Mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar’ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice, Enver’le yeni bir hayata başlamıştır. Kızları Şirin’in doğumundan sonra geçmişe bir sünger çekerek kendisini küçük kızına adar. Bahar artık onun için uzak ve üzünlü bir anıdır. Yıllar sonra onunla tekrar karşılaştığında Hatice’nin hayatı temelinden sarsılır.

    BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?

    Bennu Yıldırımlar, İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. İki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu’na girdi. İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü. Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı ve sevildi. 2006-2010 döneminde Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda ise zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde başrollerde ekrana geldi. 1988 yılından beri aktif olarak İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz sezon William Shakespeare‘in Serdar Biliş yönetmenliğindeki "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır. İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar’ın Ada isminde kızları var. Kadın dizisinde Hatice karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

    Bennu Yıldırımlar'ın Oynadığı Diziler

    Kadın /Hatice / 2017 

    Altınsoylar /2016 

    Gönül İşleri / 2014

    Umutsuz Ev Kadınları / 2011-2014

    Yaprak Dökümü / 2006-2010 

    Anında Görüntü Show / 2008

    Kabuslar Evi / 2006

    Maki / 2005

    Aynalar / 2004

    Şapkadan Babam Çıktı / 2002

    Bir Tatlı Huzur / 2002 

    Tek Celse / 2002

    Üzgünüm Leyla / 2001 

    Utanmaz Adam / 1998

    Süper Baba / 1997

    Sharpe’nin İntikamı / 1996

    Muhteşem Zango / 1994

    Gülen Ayva Ağlayan Nar / 1990

    Bennu Yıldırımlar'ın Oynadığı Filmler

    Ağustos Böcekleri ve Karıncalar / 2016

    Anı Yaşamak (kısa film) / 2010

    Kars Öyküleri / 2010

    Gökten Üç Elma Düştü / 2008

    Hiç Yoktan Aşk / 2000

    Ölümün El Yazısı / 1999

    Eski Fotoğraflar / 1998

    Kaç Para Kaç / 1998 

    Ağrıya Dönüş / 1994

    Gece Melek ve Bizim Çocuklar / 1994

    Adada Son Gece / 1992 

    Hacı Yusuf Efendi / 1987

  • 5 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    5 | 11

    SERAY KAYA (ŞİRİN SARIKADI)

    Şirin doğduğundan beri sorunlu bir çocuk ve genç kız olmuştur. Liseyi bitirdiği ilk sene üniversiteye girmeyi başaramamıştır.  Güzel Sanatlar’ın resim bölümüne girmek istemektedir ve bunu ilk denemesinde başaramamasının sebebi de yeteneksizliği değil, son birkaç senedir geçirdiği psikolojik zorluklardır.  İnsanlardan kaçan, sosyalleşmekten korkan utangaç bir kişiliği vardır.

    SERAY KAYA KİMDİR?

    4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi aldı. Oyunculuğa 2012'de 'Huzur Sokağı' isimli diziyle başladı. 'Kocamın Ailesi' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Ardından 'Gülümse Yeter' dizisinde rol aldı. 'Kadın' dizisindeki rolü için resim dersleri almaktadır.

    Seray Kaya’nın Oynadığı Diziler

    Kadın / Şirin / 2017

    Gülümse Yeter / Gül / 2016-2017

    Kocamını Ailesi / Miray / 2014

    Huzur Sokağı / 2012

  • 6 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    6 | 11

    ECE ÖZDİKİCİ (JALE DEMİR)

    Jale tıp doktorudur. Kaymakamlıkta çalışan kocası Musa ve oğlu Bora (7) ile birlikte yaşar ama artık bu evlilikten ve bu hayattan kurtulmak istemektedir. Hayat koşuşturması içinde alamadığı uzmanlığı almak ve kendini mesleğine adamak ister. Hayatının aşkı Sinan’ın meşhur bir doktor olarak çalıştığı hastaneye tayin edilmesi ise bir başka beklenmedik gelişmedir.

    ECE ÖZDİKİCİ KİMDİR?

    Ece Özdikici İzmir'de doğdu. Liseyi İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünde okudu. Eğitimini oyunculuk üzerine yapmaya karar vererek lisans programını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünde ve yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Oynadığı tiyatrolarda farklı yıllarda 2011 Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü'ne, 2011 XI. Lions Başarılı Genç Yetenek Ödülü'ne, 2008 VIII. Lions Kerem Yılmazer Genç Yetenek Ödülü'ne ve 2008 Afife Jale Yeni Kuşak Özel Ödülü'ne, ayrıca 2017 yılında rol aldığı Mor Ufuklar filmiyle Madrid İnternational Filmmaker Festivalı'nde En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Birçok reklam, animasyon ve reklam seslendirmesi yapan Özdikici, son olarak üç sezon boyunca Poyraz Karayel dizisinde Songül karakterini canlandırdı. 

    Ece Özdikici’nin Oynadığı Diziler

    Kadın / Jale / 2017

    Poyraz Karayehl / Songül / 2014-2016

    Cinayet / 2014

    Küçük Hanımefendi / 2011

    MAT / Serap / 2009

    Deniz ve Mehtap / Mehtap / 2008

    Yemin / Bahar / 2007

    Yasak Elma / Dilara / 2007

    Sır Gibi / Ferda / 2007

    Anadolu Kaplanı / Esra / 2006

    Sil Baştan / 2004

    Ece Özdikici’nin Oynadığı Filmler

    Sizi Seviyorum / Eda / 2009

    Zincirleme Film Tamlaması (Kısa Film) / 2005

    Bir Aşk Hikayesi (TV Filmi) / 2004

  • 7 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    7 | 11

    DEVRİM ÖZDER AKIN (MUSA DEMİR)

    Kaymakamlıkta memur olarak çalışan Musa iyi ve güvenilir bir insandır. Çocukluğundan beri aşık olduğu Jale’yle evlenmiş ve iyi bir aile babası olmuştur. Jale’nin zaman içinde bu evlilikten ve evliliğin getirdiği sorumluluklardan sıkılması, Musa için zor günlerin başlamasına sebep olur.

    DEVRİM ÖZDER AKIN KİMDİR?

    1 Ocak 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen başarılı oyuncu Devrim Özder Akın, Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünden mezun olmuştur. Daha sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Oyunculuk Sanat Dalını okudu ve 1999 yılında mezun oldu. İlk iş tecrübesi konservatuvarı bitirdikten sonra Trabzon Devlet Tiyatrosu olmuştur. 1999-2000 sezonunda çalıştıktan sonra günümüze kadar Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmaya devam etmektedir. İlk filmi 2008 yılında çekilen "Devrim Arabaları" filmindeki Bekçi karakteri olmuştur. Sonrasında ise 2009 yılında çekilen "Kanımdaki Barut" filmindeki kumarbaz karakteri ve yine aynı yıl "Yengeç Oyunu" filmlerinde Hasan karakteri olarak yer almıştır. Devrim Özer Akın ayrıca 2009 yılında "Altıkırkbeş" ve 2012 yılında "Birlikte" kısa filmlerinde yer almıştır. 2012-2013 sezonunda oynayan "Bay Kolbert" adlı tiyatro oyununda Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri arasından "Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü almıştır.

    Devrim Özder Akın'ın Oynadığı Diziler

    Kadın / Musa / 2017

    Arkadaşlar İyidir / Salih / 2016

    Umutsuz Ev Kadınları / Ömer / 2011-2013

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki / 2010

    Geniş Aile / 2009

    Gece Gündüz / 2008

    Suç Dosyası / 2007

    Hatırla Sevgili / 2006

    Devrim Özder Akın'ın Oynadığı Filmler

    Birlikte (Kısa Film) / 2009

    Kanımdaki Barut / 2009

    Yengeç Oyunu / 2009

    Altıkırkbeş (Kısa Film) / 2009

    Devrim arabaları / 2008

  • 8 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    8 | 11

    FEYYAZ DUMAN (ARİF)

    Arif hem Bahar’ın ev sahibi Yusuf’un oğlu hem de apartmanın karşısındaki kahvenin sahibidir. Yakışıklı, karizmatik, eğitimli ve akıllı bir genç adamdır, buna karşılık kendini bir bitirim gibi göstermek hoşuna gider. Kahvehanesi ve erkek arkadaşlarla yaşanan meyhane geceleriyle doldurulan bir hayatı vardır. Bunun dışında at yarışı, futbol gibi tamamen maskülen konularla ilgilidir.  

    FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

    1982 Mardin doğumlu olan Feyyaz Duman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nden mezun.2007 yılında eğitim almak için New York'a giden Feyyaz Duman 5 yıl kaldıktan sonra  Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Duman, aynı proje ile

    2014 - Saraybosna Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,

    2014 - Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,

    2015 - Belçika Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü

    2015 - Duhok Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir ilke imza atmıştır.

    Feyyaz Duman bu yıl da Antalya Film Festivali'nde iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

    Feyyaz Duman’nın Oynadığı Diziler

    Kadın / Arif / 2017

    Feyyaz Duman’nın Oynadığı Filmler

    Zor Bir Karar / Nezir / 2017

    Zagros / 2017

    Never Leave Me / Adil / 2017

    Mardan / Morad / 2014

    Annemin Şarkısı / Ali / 2014

    Tatlı Biber Diyarım / 2013

    Si Tu Meurs, Je Te Tue / Azad / 2011

    What Time It Is? (Kısa Film) / 2008

    Fotoğraf / Faruk / 2001

    Boran (Kısa Film) / 1999

  • 9 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    9 | 11

    AYÇA ERTURAN (YELİZ ÜNSAL)

    Yeliz Bahar’ın işyerinden arkadaşıdır. Genç, güzel ve yüksek enerjili bu kadın Bahar gibi iki çocuğunu tek başına büyütmektedir.. Yeliz çok derin düşünmeyen, basit sorulara basit cevaplar vermekten yana biridir. Bahar’ın aksine sırtını dayayabileceği bir erkeğe ihtiyaç duyar.

    AYÇA ERTURAN KİMDİR?

    1983'te doğan Ayça Erturan ilk, orta ve liseyi İstanbul’da bitirdi. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. M.Ü. Radyo Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. 

    Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.

    Ayça Erturan'ın Oynadığı Diziler

    Kadın / Yeliz / 2017

    Evli ve Öfkeli / Dilek / 2015

    Yağmurdan Kaçarken / Lidya / 2013

    Çok Güzel Hareketler Bunlar / Ayça / 2008-2010

    Bir Demet Tiyatro / Ayça / 2006 

    Avrupa Yakası / Banu / 2004

    Ayça Erturan'ın Oynadığı Filmler

    4 Köşe / Emel / 2017

    Çetin Ceviz (TV Filmi) / 2016

    TAKIM: Mahalle Aşkına / 2015

    Aşk Nerede / 2015

    Bir Kurabiye Masalı (Kısa Film) / 2012

    Çok Film Hareketler Bunlar / 2010

    Neşeli Hayat / 2009

  • 10 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    10 | 11

    KÜBRA SÜZGÜN (NİSAN ÇEŞMELİ)

    7 yaşındaki Nisan akıllı, duyarlı, heyecanlı ve neşeli bir çocuktur. Genel olarak hayatından mutlu görünen bu küçük kız ailesine çok bağlıdır.Bahar’dan babasıyla ilgili dinlediği hikayeler çok hoşuna gider ve O da Bahar gibi babası Sarp’ın kendilerini uzaktan izlediğine inanmaktadır.  

  • 11 Kadın oyuncuları kimler? Kadın ne zaman, saat kaçta başlıyor?
    11 | 11

    ALİ SEMİ SEFİL (DORUK ÇEŞMELİ)

    4 yaşındaki Doruk, kendi içinde geniş bir dünyası olan bir çocuktur. Çok zekidir ve farklı hassasiyetleri vardır. Pek çok çocuğun sahip olmak istediği şeyler onun ilgisini çekmez.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0