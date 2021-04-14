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İlk kez bir kadın sendika şube başkanı oldu

Türkiye sendika tarihinde bir ilk yaşandı. İlk kez bir kadın sendikacı şube başkanı oldu. TÜRK METAL Sendikası Bursa Şube Başkanlığına Selda Tekman getirildi.

İlk kez bir kadın sendika şube başkanı oldu
HABERTURK.COM

Türk Metal Sendikası, bir ilki gerçekleştirdi. Ağır ve erkek yoğun bir işkolu olan metal işkolunda Bursa’da yeni kurulan Bursa Şubesi Başkanlığına, Bursa Kadın Kolları Sorumlusu Selda Tekman getirildi. Çalışma yaşamına 1997 yılında Siemens işyerinde başlayan Tekman 1999 yılında işyeri baştemsilcisi, 2007 yılında Bursa Nilüfer Şubesi Mali Sekreteri, 2012 yılında da Şube Eğitim Sekreteri seçildi. Daha sonra Bursa Kadın Kolları Sorumlusu olan Tekman, Sendikanın Yönetim Kurulu kararıyla, 13 Nisan 2021 günü yeni kurulan Bursa Şubesi başkanlığına getirildi. Yaşamının 22 yılını sendikal mücadeleyle geçiren Tekman bir çocuk annesi.

Bursa Şube Başkanlığına getirilen Tekman, “Bu görev yalnızca benim için değil, Türk Metal’de örgütlü 20 binin üzerindeki kadın işçi için çok büyük bir onurdur. Yaşamımın 22 yılını sendikal mücadele içinde geçirdim, her kademede görev yaptım, aldığım tüm görevlerde işçi sınıfını temsil etmenin onurunu ve büyük sorumluluğunu yaşadım. Ancak ilk kez bir kadının şube başkanı olmasının onuru çok başka. Bana bu görevi layık gören ülkemizde çağdaş sendikacılığın öncüsü Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak’a ve Yönetim Kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Bana verilen bu görevi layıkıyla yapmak için canla başla çalışacağım. Bu görevimde elde edeceğim başarılar benim değil, metal işkolunda alınteri döken tüm kadın emekçiler için olacaktır. Onların sesi ve nefesi olmak için mücadele edeceğim” dedi.

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