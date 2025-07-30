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        Kadın sürücüler birbirine girdi!

        İstanbul Şişli'de iki kadın sürücü yol verme kavgasında birbirine girdi. Görüntüleri ortaya çıkan olayda, kadın sürücüleri erkekler ayırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:49
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        Kadın sürücüler birbirine girdi!
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        Şişli'de iki kadın sürücü, trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

        DHA'nın haberine göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi.

        Kavga eden iki kadını araya giren erkek sürücüler ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 18.30 sıralarında Mecidiyeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş çıkışı yoğun trafikte araçlarıyla ilerleyen iki kadın sürücü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

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        SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

        Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen iki kadın yolda kavga etmeye devam etti.

        Saç saça baş başa birbirine giren kadınların kavga ettiğini gören diğer sürücüler araya girdi. Erkek sürücülerden biri kadınları ayırdı ardından da iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

        Kadınlardan biri diğerine küfür ederken, diğer kadın ise kavganın ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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