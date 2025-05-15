Kadın voleybol milli takımlarına yeni sponsor

Kişisel bakım ve kozmetik sektörü markası Gratis, kadın voleybol milli takımlarının ana sponsoru oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında milli takım formalarının tayt kısmında Gratis'in logosunun yer alacağı belirtildi.

Yapılan bu anlaşmanın Türk voleybolunun gelişimine katkı sağlanmasının ve kadın milli takımlarının uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.