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        Kadınlar derbisinde kazanan çıkmadı!

        Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan derbi 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:34 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:34
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        Kadınlar derbisinde kazanan çıkmadı!
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.

        63. dakikada Fenerbahçe Petrol Ofisi öne geçti. Hücum yönünün solunda rakip yarı sahanın ortasından kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

        71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Usme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Saha: Florya Metin Oktay Tesisleri

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        Hakemler: Sercan Yılmaz, Erol Ernek, Ertuğrul Konak

        Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert, Eda Karataş, Kristoffersen, Laura, Ecem Esen, Bakarandze (Dk. 58 Usme), Ebru Topçu, Sabastine, Diallo (Dk. 46 Arzu Karabulut), Manga

        Fenerbahçe Petrol Ofisi: Munteanu, Busem Şeker, Plummer, Yaşam Göksu, Van Eynde (Dk. 34 İpek Kaya), Otu, Ece Türkoğlu, Cox (Dk. 81 Alkhovik), Marta (Dk. 81 Ümran Özev), Borgella, Yağmur Uraz (Dk. 89 İrem Eren)

        Goller: Dk. 63 Cox (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 71 Usme (Galatasaray Petrol Ofisi)

        Sarı kartlar: Dk. 70 İpek Kaya (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+4 Eda Karataş, Dk. 90+5 Ecem Cümert (Galatasaray Petrol Ofisi)

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