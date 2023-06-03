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Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde büyük final! Barcelona Wolfsburg maçı ne zaman?

Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı Barcelona Wolfsburg oldu. Hem İspanya Kadınlar Süper Ligi’nde hemde Kadınlar Süper Kupa’da mutlu sona ulaşan Barcelona, Şampiyonlar Ligi kupasınıda alıp üçde üç yapmak istiyor. Diğer tarafta ise Şampiyonlar Ligi kupasını 2 defa müzesine götüren Wolfsburg var. Hollanda’nın Eindhoven kentinde oynanacak büyük final öncesi nefesler tutuldu. Peki, Barcelona Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

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  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde büyük final! Barcelona Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2001-2002 sezonundan bu yana düzenlenen Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2009-2010 sezonuna kadar final maçları rövanşlı oynanıyordu. Yarı final karşılaşmalarında Barcelona Chelsea’yı geçerek adını finale yazdırırken Wolfsburg Arsenal’ı eleyerek finale yükseldi. Üst üste 3.kez finale kalmayı başaran Barcelona 202-21 sezonunda Chelsea’yı 4-0 mağlup ederek İspanya’dan şampiyonluğu kazanan ilk takım olmuştu. İşte Barcelona Wolfsburg maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…
  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde büyük final! Barcelona Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BARCELONA WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN?

    Kadınlar Şampiyonlar Ligi Barcelona Wolfburg final maçı bugün saat 17.00’ de başlayacak.
  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde büyük final! Barcelona Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    BARCELONA WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

    Barcelona Wolfsburg maçı DAZN UWCL YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde büyük final! Barcelona Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ EN ÇOK GOL ATAN TAKIMLAR

    Barcelona 37 gol

    Arsenal 28 gol

    Wolfsburg 26 gol

    Roma 26 gol
  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde büyük final! Barcelona Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALİÇELİĞİ

    1-Ewa Pajor 6 gol (Wolfsburg)

    2-Cloe Lacasse 7 gol (Benfica)

    3- Stina Blackstenius 6 gol (Arsenal)

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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