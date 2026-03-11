Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KADİR GECESİ 2026 TARİHİ | Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi

        Kadir Gecesi tarihi: 2026 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

        Ramazan ayında son günlere girilirken Kadir Gecesi tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilen Kadir Gecesi, İslam inancında bin aydan daha hayırlı kabul edilmektedir. Bu mübarek geceyi ibadet ederek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi tarihini gündemine aldı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile 2026 Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte 2026 Kadir Gecesi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 19:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen Kadir Gecesi, Müslümanlar için dua ve bağışlanma fırsatı sunan en önemli geceler arasında yer alır. Bu nedenle Müslümanlar için Kadir Gecesi, manevi olarak en değerli ve en bereketli gecelerden biri olarak kabul edilir. Kadir Gecesi, Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinmektedir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...

        2

        2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kadir Gecesi, bu yıl 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.

        3

        KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

        Kur'an'ın İndirilmesi: Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in ilk kez Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'e, Cebrail (a.s.) aracılığıyla indirilmeye başlandığı gecedir. Bu olay, İslam'ın temel kaynağının insanlığa sunulmasında büyük bir dönüm noktasıdır.

        Bin Aydan Daha Hayırlı: Kadir Gecesi, "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilir (Kadir Suresi, 97:3). Bu, bu gecede yapılan ibadetlerin, o yılın tüm diğer ibadetlerinden çok daha faziletli olduğu anlamına gelir.

        Allah’ın Rahmetinin Bol Olduğu Bir Gece: Kadir Gecesi'nde, Allah’ın rahmeti, mağfireti ve affı çok daha fazladır. Müslümanlar bu geceyi Allah’a yönelerek dua ederek, ibadet ederek ve tövbe ederek geçirirler. Geçmişteki günahların affedilmesi için bu gece büyük bir fırsattır.

        Duaların Kabulü: Kadir Gecesi, duaların kabul olduğu bir gecedir. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirerek Allah’a olan yakınlıklarını artırmaya çalışırlar.

        4

        KADİR GECESİ NE OLDU?

        Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

        Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        NYT: ABD, İran'a saldırıların 6 gününde 11,3 milyar dolar harcadı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İstihdama 435 milyar TL destek
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında dördüncü gün!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        Nikah şahidi olduğu arkadaşını yumrukla öldürdü!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        16 yaşındaki genç kız evde ölü bulundu! Darp ve morluk tespit edildi!
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        Kötü haber! Yağış yok, kuraklık var
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması