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Kadir Gecesi kandil mi, Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?

İslam alemi tarafından bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi'ne kısa bir süre kala, Kadir Gecesi kandil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı sayılıyor sorusunun yanıtı...

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  • Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?

    On bir ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesine kısa bir süre kala Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Kadir Gecesi dinî anlamda, “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasına gelmektedir. Bu kapsamda Kadir Gecesi için geri sayım sürerken, "Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...
  • Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?

    KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

    Kadir gecesinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber'in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.

    Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

     
  • Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?

    DİYANET AÇIKLAMASI İLE KADİR GECESİ

    Kadir Gecesi; rahmet, mağfiret ve günahlardan arınma mevsimi olan on bir ayın sultanı ramazan ayının kalbi mesabesindedir. Yüce Allah (c.c.), Kadir Gecesi’nde Kur’an’ı Hz. Peygamber’e indirerek, melekleri yeryüzüne göndererek ve o geceyi, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı kılarak ona müstesna bir değer vermiştir. 

     
  • Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?

    KADİR GECESİ NEDİR?

    Kadir kelimesi sözlükte, “güç, şeref, hüküm, kıymet” anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde “Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece” manasında kullanılmaktadır. 

     
  • Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?

    Zaman ve mekânlar, kendilerinde vuku bulan önemli hadiselerle değer kazanırlar. Kadir Gecesi’nin kıymeti ise Kur’an’dan gelmektedir. Çünkü Yüce Allah’ın insanlara son hitabı ve evrensel mesajı olan Kur’an bu gecede indirilmeye başlanmıştır. Bu gece; kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, taştan, tahtadan ve helvadan yapılmış putların ilah kabul edildiği, zulümatın kol gezdiği ve cahiliye karanlığının çöktüğü diyarların İslam nuruyla tanışmaya, Kur’an’la aydınlanmaya ve Hz. Muhammed’in (s.a.s.) risaletiyle şereflenmeye başladığı gecedir. 

     
  • Kadir Gecesi kandil mi sayılıyor, Diyanet ile Kadir Gecesi kandil olarak mı geçiyor?

    KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

    İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur’an’da Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, “…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir.” (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapmaktadır. 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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