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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kadir gecesi ne yapılmalı? Kadir gecesi alametleri nelerdir?

Kadir Gecesi, 2019 Ramazan Ayı'nın 26. günün 27. gününe bağlayan gece çeşitli ibadetler ve dualar ile idrak edilecek. Kadir Gecesi'ne az bir süre kala vatandaşlar tarafından "Kadir gecesi ne yapılmalı? Kadir gecesi alametleri nelerdir?" soruları araştırılıyor. Peki, Kadir gecesi ne yapılmalı? Kadir gecesi alametleri nelerdir? İşte detaylar...

Kadir gecesi

Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı gece" olarak anılan Kadir Gecesi için tüm İslam aleminde hazırlıklar başladı. Kadir Gecesi'ne az bir süre kala vatandaşlar Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetleri araştırıyorlar. İşte detaylar haberimizde...

KADİR GECESİNDE NE YAPILMALI?

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELER?

 Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.

Yıldız kayması olmaz.

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