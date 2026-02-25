Kadir gecesi ne zaman, hangi gün? Mübarek Kadir gecesi ayın kaçında idrak edilecek?
İslam inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gece Kadir Gecesi olarak adlandırılır. İslam dünyası için önemli bir gece olan Kadir Gecesi'nin, 2026 yılında ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. 'Kadir Gecesi 2026 yılında ne zaman idrak edilecek?' sorusunun cevabını araştıran vatandaşlar, ayrıca Kadir Gecesi'nin önemini de merak ediyor. İşte Kadir Gecesi hakkında bilgiler
2026 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği, binlerce vatandaş tarafından merak edilen konuların başında gelmeye başladı. İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu bu önemli gecede dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar camilere akın edecek. Peki, 2026 Kadir Gecesi ne zaman?
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
2026 Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi 16 Mart tarihinde idrak edilecek.
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.