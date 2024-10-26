Kadir İnanır, haftaya taburcu olacak

Kadir İnanır, 24 Mart'ta beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Ancak temmuz ayında akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle yeniden tedaviye alındı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA EVE ÇIKMAYI PLANLIYORUZ"

Jüilde Kural; "Kadir daha iyiye gidiyor. Önümüzdeki hafta eve çıkmayı planlıyoruz. Ancak fizik tedavi süreci devam edecek. Yaşamla bağları çok güçlü; memleket meselelerini kaygıyla ama umutla izlemeye devam ediyor. Hâlâ kızıyor, ama eskiye oranla daha az. O güzel gülümsemesini de bizden sakınmıyor. Kanımca sinemayı çok özlüyor" dedi.