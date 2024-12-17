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        Haberler Gündem Güncel Kadirli'de traktör sürücülerine reflektör | Son dakika haberleri

        Kadirli'de traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:20
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        Kadirli'de traktör sürücülerine reflektör
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca "Reflektör tak görünür ol" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

        Kazaların önlenmesi için traktör sürücülerine broşür dağıtan jandarma ekipleri, reflektör hediye etti.

        Etkinliğe Kaymakam Erdinç Dolu, Belediye Başkan Vekili Burak Olgaç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Emre Eker ve İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esat Kahveciler de katıldı.

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