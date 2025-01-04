Kadirli'de "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, belediye tarafından Dr. Hüseyin Kabasakal Parkı yanında "Üretici Kadınlar Pazarı" açıldı. Pazarda, kadınlar kendi yaptıkları ürünleri satışa sundu.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar da stantları gezerek, kadınların yaptığı ürünlerden satın aldı. Burada yaptığı konuşmada Olcar, kadınlara yönelik istihdam yaratacak projelere önem verdiklerini söyledi.