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Kahramanmaraş depreminde son durum! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde son dakika depremleri meydana geldi. 10 ilde hissedilen 7,42lük depremin ardından ölenlerin isimleri, yaralananların isimleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; ölü, yaralı sayısı ve yıkınan bina sayısını açıkladı. İşte, Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayınına ilişkin merak edilenler...

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  • Kahramanmaraş depreminde son durum! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

    Türkiye güne son dakika deprem haberiyle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.  Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe de hissedilen depremin ardından Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı ve ölenlerin isimleri, yaralananların isimleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı hakkında açıklama yaptı. İşte, Depremde son durum ölü, yaralı sayısı...
  • Kahramanmaraş depreminde son durum! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

    KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE DEPREM!

    AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. 
  • Kahramanmaraş depreminde son durum! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
  • Kahramanmaraş depreminde son durum! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

    KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ BİNA YIKILDI, ÖLÜ SAYISI KAÇ?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, "Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var" dedi.
  • Kahramanmaraş depreminde son durum! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

    "284 CAN KAYBI, 2323 YARALI VE 1719 YIKILAN BİNA VAR"

    Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.
  • Kahramanmaraş depreminde son durum! Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı kaç ve kaç bina yıkıldı? Ölülerin ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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