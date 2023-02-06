Türkiye güne son dakika deprem haberiyle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe de hissedilen depremin ardından Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı ve ölenlerin isimleri, yaralananların isimleri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi sarsan depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay, Kahramanmaraş'ta ölü, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı hakkında açıklama yaptı. İşte, Depremde son durum ölü, yaralı sayısı...