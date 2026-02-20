Kahramanmaraş İmsakiye 2026 - 20 Şubat Maraş'ta iftar vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
İslam dünyası için büyük öneme sahip Ramazan ayı 19 Şubat itibarıyla başladı. Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlar, 2026 Ramazan İmsakiyesini merak ediyor. 29 gün sürecek olan Ramazan boyunca Kahramanmaraşlılar, imsak vaktinden önce sahur yapacak ve akşam ezanı ile iftarlarını açacak. İşte, 20 Şubat 2026 Kahramanmaraş iftar ve akşam ezanı vakti...
Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti yurt genelinde idrak edilmeye başlandı. Bu nedenle başta Kahramanmaraş olmak üzere Diyanet tarafından yayımlanan İmsakiye takvimleri araştırılıyor. Kahramanmaraş İmsakiyesi ile birlikte Ramazan'ın 29 gününe ait sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, 2026 Kahramanmaraş Ramazan takvimi ile 20 Şubat akşam ezanı vakti...
KAHRAMANMARAŞ İLK İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Kahramanmaraş İmsakiyesine göre, 20 Şubat 2026 Cuma günü sahur vakti saat 05.49'da bitiyor.
İftar saati ise 20 Şubat 2026 Cuma akşamı saat 18.23 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.38'de okunduktan sonra kılınacak.
21 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.47 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE 2026
Kahramanmaraş'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Kahramanmaraş İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Kahramanmaraş Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Afşin, Andırın, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu, Çağlayancerit.
Tüm Kahramanmaraş ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri, sahur yapmanın oruç ibadetindeki yerini şöyle ifade ediyor:
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.