        Kahramanmaraş'ta 500 aileye glütensiz gıda | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta 500 çölyak hastası aileye glütensiz gıda desteği

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla il genelinde 500 aileye gıda paketi desteği sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Kahramanmaraş'ta 500 aileye glütensiz gıda

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla il genelinde 500 aileye gıda paketi desteği sağlıyor. Ömür boyu glütensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastaları için ücretsiz temin edilen paketlerde glütensiz ekmek, bulgur, un, makarna, şehriye, helva, kurabiye, puding ve çikolata gibi ürünler yer alıyor. Ekiplerce 2024 yılından bu yana yaklaşık 4 bin gıda paketi dağıtılırken, destek çalışmasının düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Şube Müdürü Alper Acer, çölyak tanısı alan vatandaşların Kahramanmaraş Çölyak Derneği aracılığıyla kendilerine ulaştığını, belediyenin internet sitesinde yer alan başvuru sistemi üzerinden işlemlerin yürütüldüğünü ifade etti.

        Glütensiz ürünlere erişimin hem zor hem de normal gıdalara göre daha maliyetli olduğunu belirten Acer, "Biz de bu ürün paketlerimizle, ailelerimizin bu ürünlere ücretsiz bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu da ailelerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

        Kahramanmaraş Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Yaş, belediyenin sağladığı desteğin çölyak hastaları için önemli olduğunu dile getirdi.

        Çölyak hastası 44 yaşındaki Seher Güzel ise kendisiyle birlikte iki kızının da çölyak hastası olduğunu, belediyenin sağladığı desteğin aile bütçesine katkı sunduğunu söyledi. Özellikle çocukları için glütensiz ekmek, simit ve pasta gibi ürünleri temin etmekte zorlandıklarını belirten Güzel, "İnşallah bu tür yardımların devamı gelir. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hem maddi hem manevi olarak katkı sağlanıyor. Sağ olsunlar, devamını diliyorum" diye konuştu.

