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        Haberler Gündem Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman'da deprem! 24 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman'da deprem! İşte 24 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 24 Kasım cuma günü için yayınlandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman'da deprem oldu. İşte 24 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 08:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 08:44
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        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 24 Kasım Cuma günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman'da deprem oldu. İşte 24 Kasım 2023 son dakika deprem haberleri...

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        PEŞ PEŞE DEPREMLER

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre 24 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Van ve Adıyaman'da 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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