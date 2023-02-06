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Kahramanmaraşta 7,4, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri

Türkiye güne depremle uyandı. Kahramanmaraşta 7,4, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artarken Valilerden konuya ilişkin son dakika açıklamaları geldi. 4 ilde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı. Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri araştırılmaya başlandı fakat konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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  • Kahramanmaraşta 7,4, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri

    AFAD tarafından açıklanan verilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde ve saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede hissedilen depremin ardından ölü ve yaralı sayıları açıklanmaya başladı. Valilerden yapılan açıklamada saat 07.10 itibariyle 4 ilde 49 kişi hayatını kaybetti, 529 kişi yaralandı. Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri merak konusu oldu. Fakat, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde ölenlerin ve yaralananların isimleri henüz açıklanmadı.
  • Kahramanmaraşta 7,4, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri

    KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4, GAZİANTEP'TE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 

    Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta bir bölgede büyük bir yangın çıktı.
  • Kahramanmaraşta 7,4, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri

    DEPREM BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

    Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,4 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. Bölgede olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

    Deprem nedeniyle birçok ildeki binalarda yıkım meydana gelirken, depremin şiddeti Doğu Karadeniz'de de hissedildi. Bölgede Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illeri yaklaşık 1 dakika boyunca sallandı. Korku dolu anların yaşandığı deprem anında bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki ve bazı evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.
  • Kahramanmaraşta 7,4, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri

    GAZİANTEP, ADIYAMAN VE KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM FIRTINASI

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 04.26'da 6,4, saat 04.28'de 6,6; İslahiye ilçesinde saat 04.36'da 6,5, İslahiye ilçesinde saat 04.58'de 5,3; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 05.01'de 5.3; Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05.00'te 5,3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.
  • Kahramanmaraşta 7,4, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem! Depremde ölenlerin ve yaralananların isimleri

    VALİLER AÇIKLADI: ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR!

    Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Valilerden yapılan açıklamada saat 07.10 itibariyle 4 ilde 49 kişi hayatını kaybetti, 529 kişi yaralandı.

    Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te art arda meydana gelen depremler Türkiye'nin büyük bölümünde hissedildi.

    Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

    Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" dedi.

    Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" açıklaması yaptı.

    Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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