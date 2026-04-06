        Kahramanmaraş'ta bir gün önce işe başlayan işçi feci kazada can verdi

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki iş kazasında işe bir gün önce başlayan 26 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Genç işçi feci kazada can verdi

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki iş kazasında işe bir gün önce başlayan 26 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Kaza, Göksun ilçesi Çardak Mahallesi Tülüce mevkisindeki mermer ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ocakta çalışan işçiler iş makinesinin lastiğine hava bastığı sırada ani basınç sonucu dev lastik büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan 26 yaşındaki Mustafa K. ağır şekilde yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen işçinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Mustafa K.’nın işe dün başladığı öğrenildi.

