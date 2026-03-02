Kahreden ölüm! Küçük Gökçe kurtarılamadı!

Bursa'da sömestir tatilinde ameliyat olduktan sonra rahatsızlanan doğuştan kalp hastası ilkokul öğrencisi Gökçe Şentürk (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre Nilüfer ilçesinde yaşayan Zeynep ve Sinan Şentürk çiftinin 2 çocuğundan Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencisi kızları, doğuştan kalp hastası olan Gökçe Şentürk, sömestir tatilinde İstanbul'da ameliyat oldu.

Daha sonra döndüğü Bursa'da rahatsızlanan ve yoğun bakıma kaldırılan Gökçe Şentürk, kurtarılamadı.