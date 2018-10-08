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Safra kesesi taşı
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Kahvaltı sevmeyenin safra kesesi taşı oluşma riski artıyor

Günlük 30-40 gr bitter çikolata ve bir fincan kahve safra kesesi taşı oluşma riskini azaltıyor. Düzenli spor yapanların riskinin de yüzde 30 oranında düştüğü belirtiliyor. Şok diyetlerle zayıflayan ve hızlı kilo alanlarda ise risk artıyor. Güne kahvaltı yapmadan başlamak da risk artırıcı hatalı davranışlar arasında bulunuyor

08.10.2018 - 12:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Safra taşı oluşumu en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında yer alıyor. Her yaş grubunda görülse de genç yaş kadınlarda, erkeklere oranla 3 kat fazla rastlanıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre genellikle belirti vermeyen safra taşı, şiddetli karın ağrısı ve bulantı-kusma ile giden safra kesesi iltihabına neden olabildiği gibi safra kanalına düşüp sarılık hatta ölümle sonuçlanabilen safra yolu ve pankreas iltihaplarına da yol açabiliyor.

HIZLI KİLO ALIP VERMEYİN

Liv Hospital Genel Cerrahi ve Hepatopankreatobilier Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Dolay, “Karaciğer, günlük 1 litre safra üretiyor ve açlık durumunda bunu safra kesesinde koyulaştırarak depoluyor. Yemekten yarım saat sonra safra kesesi kasılıyor ve içindeki safrayı, besinler sindirilsin diye bağırsağa bırakıyor. Safranın içinde çeşitli tuzlar, kolesterol ve safra boyaları gibi maddeler dengeli şekilde bulunuyor. Bu dengenin herhangi bir nedenle (aşırı yağlı beslenme, hızlı kilo alıp verme, kolesterol yüksekliği, geçirilmiş mide ve ince bağırsak ameliyatları vb) bozulması halinde safra kesesinde küçük taşlar oluşuyor” diyor.

 

ÇİKOLATA VE KAHVE SAFRA TAŞI RİSKİNİ AZALTIYOR  

Özellikle sabah kahvaltısını atlayan kişiler ve  şok diyetlerle hızlı kilo verenlerde safra kesesi uzun süre kasılmadan beklediği için taş oluşma riski artıyor. Avrupa Karaciğer Derneği’nin 'Journal of Hepatology' dergisinde yayınlanan haberine göre bu durumda atlanan öğünlerde safra taşı oluşma riskini azaltmak için 30 - 40 gram bitter çikolata yenmesi ve bir fincan kahve içilmesi öneriliyor.

HAMİLELERE DE BİTTER ÇİKOLATA ÖNERİSİ

Hamileliğinin ilk aylarında aşırı bulantı ve kusma sorunu yaşayan kadınlarda da safra taşı oluşma riski artıyor. Bu durumdaki hamilelere yemek yiyemedikleri dönemde az miktarda bitter çikolata tüketmeleri ve kahve içmeleri tavsiye ediliyor.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

DÜZENLİ SPOR SAFRA KESESİ TAŞI OLUŞUMUNU AZALTIYOR

* Düzenli spor, safra kesesi taşı oluşumunu yüzde 30 oranında önlüyor.

* HDL düşüklüğü ve trigliserid yüksekliği safra kesesi taşı oluşumu artırıyor.

* Fiberden yüksek beslenme ve yeterli kalsiyum alımı safra kesesi taşı oluşumunu azaltıyor.

* Düzenli beslenen kişilerde safra kesesi taşı oluşumu azalıyor.

* Yüksek kalorili ve aşırı etle beslenme safra kesesi taşı oluşumunu artırıyor.

* Düzenli meyve ve sebze tüketimi ile yeterli C vitamini alımı taş oluşumunu  önlüyor.

* Doymamış yağlı, özellikle de fındık fıstık türü yiyecekler safra kesesi taşı oluşumunu azaltıyor.

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