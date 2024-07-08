Kahvaltılarınızda mutlaka yumurta tüketmelisiniz: Yumurta yiyerek daha uzun süre tok kalabilir misiniz?
Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak bilinir ve sağlıklı bir başlangıç için doğru besinleri tüketmek büyük önem taşır. Yumurta, yüksek protein içeriği sayesinde uzun süre tok tutma özelliği ile bilinir. Peki, gerçekten yumurta yiyerek daha uzun süre tok kalabilir misiniz? İşte detaylar!
Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda yumurta tüketmenin, tok tutma süresi üzerinde nasıl bir etkisi var? Beslenme uzmanları, yumurtanın içerdiği zengin protein ve besin değerleriyle daha uzun süre tok kalmayı sağlayabileceğini belirtiyor. İşte detaylar!
BİLİM İNSANLARI ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMALAR YAPTI
Milyonlarca yıldır beslenmemizde önemli bir yer tutan yumurta hâlen kahvaltılarımızın vazgeçilmezleri arasında, ayrıca içerdiği besin öğeleri sayesinde uzun süre tok tutma rolü ile de ilişkilendiriliyor. Bilim insanları yüksek protein içeren yumurtanın bu etkisi üzerine çeşitli araştırmalar yürütmüş.
CONNECTICUT ÜNİVERSİTESİ DENEY YÜRÜTTÜ
Örneğin Connecticut Üniversitesinden araştırmacıların yürüttükleri bir deneyde, katılımcılar ikiye ayrılarak eşit miktarda kalori içeren öğünler tükettiler ancak bir grup yumurta içeren kahvaltı ile güne başlarken diğer grup aynı öğünde hamur işi yedi.
Yumurta içeren kahvaltıyı tüketenlerde açlığı uyaran bir hormon olan ghrelin düzeyinin düşük seyrettiği ve kahvaltıyı takip eden 24 saatte yaklaşık 400 kilokalori daha az besin tükettikleri tespit edildİ, etkileri kıyaslandı.
Beş haftalık süre sonucunda yumurtalı kahvaltı yapanların diğer gruba kıyasla vücut kitle indekslerinde %61, bel çevrelerinde %34 ve kilo verme başarılarında %65 daha iyi sonuçlar aldıkları görüldü.
OBEZ KİŞİLER İLE DE BİR DENEY YÜRÜTÜLDÜ
Kilolu ve obez 50 bireyden oluşan bir grupla yapılan benzer kurgulu başka bir deneyde ise yumurtalı kahvaltının tokluğu uzun süre koruyabilmesine rağmen takip eden öğünde daha az kalori alım isteğini garantilemediği tespit edildi.
UZUN VADEDE BAŞARI VADETMİYOR
Dolayısıyla yumurtanın uzun süre tokluk sağlama konusunda son derece etkili olduğu ancak zayıflama odaklı uzun vadeli beslenme ve diyet programlarında yüzde yüz başarı vadetmediği söylenebilir.
Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda yumurta tüketmenin, tok tutma süresi üzerinde nasıl bir etkisi var? Beslenme uzmanları, yumurtanın içerdiği zengin protein ve besin değerleriyle daha uzun süre tok kalmayı sağlayabileceğini belirtiyor.
Kaynak: Tübitak