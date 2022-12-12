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Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

Bir kahve zincirine gittiğinizde farklı birçok seçenek karşısında kafanız karışıyorsa ihtiyacınız olan basit bir rehber demektir. Tüm kahvelerin özü espressodan gelir ve üzerine eklenen malzemeler kahveye kendine has tadını ve kokusunu verir. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak kahve çeşitlerine dair hazırladığımız bu tüyolar işinize çok yarayacak...

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  • Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

    ESPRESSO

    Tüm kahvelerin özünü oluşturan espresso, tek başına da servis edilir. Türk kahvesi fincanına benzeyen bir fincanda servis edilen espresso, sert bir kahvedir. 
  • Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

    CORTADO

    Espresso tadını sevenler ancak sert bulanlar için Cortado güzel bir seçenek olabilir. Bu kahve, yarı espresso yarı sütten yapılır. 
  • Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

    MOCHA

    Mocha; sıcak çikolata ile kahve arasında kalan bir içecektir. Bu lezzeti elde etmek için; espresso üzerine çikolata, onun üzerine de buharla ısıtılmış süt konur. Genelde, üzerine krem şanti eklenerek servis edilir. 
  • Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

    MACCHIATO

    Espresso üzerine köpük eklenerek yapılan Macchiato, yumuşak bir kahvedir. Karamellisi de oldukça meşhurdur. 
  • Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

    CAPPUCCINO

    Tıpkı Latte gibi Espresso üzerine buharla ısıtılmış süt eklenir ancak eklenen köpük miktarı, latteye göre daha fazladır.

    Yumuşak ve sütlü kahve sevenler için idealdir.
  • Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

    LATTE

    Kahvede daha soft lezzetlere yöneliyorsanız Latte'yi sevebilirsiniz. Bu kahve için espressonun üzerine buharla ısıtılmış süt ve köpük eklenir.

    Daha tatlı bir kahve aroması için Karamelli Latte'yi de deneyebilirsiniz. 
  • Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

    AMERICANO

    İçine sıcak su karıştırılan espressodan yapılır. Sade espresso içemiyorsanız, daha yumuşak bir tada sahip olan Americano'yu tercih edebilirsiniz. 
  • Kahve siparişi verirken stres yaşamayın: 40 yıllık kahve tutkunu gibi sipariş verebileceğiniz tüyolar

    IRISH COFFEE

    Alkollü kahve seviyorsanız Irish Coffee'yi deneyebilirsiniz. Irısh Coffee'de espresso üzerine viski ve çırpılmış krema eklenir.

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