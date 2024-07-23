Kalamış krizi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait İstanbul’un en büyük yat limanı Fenerbahçe-Kalamış Marina’nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için 16 Temmuz’da yeniden ihale yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre ihalede en yüksek 3 teklif; 505 milyon dolar ile Vahit Karaarslan, 504 milyon dolar ile Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi, 469 milyon dolar ile Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından verildi. 27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif 505 milyon dolarla, Vahit Karaarslan'dan geldi.

Kim ne verse 1 fazla veren adam Haberi Görüntüle 2021’de Koç Holding’e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yatırım süreci dahil 40 yıl süre ile işletme hakkının devri için açılan ihaleye katılmış, ihaleyi 2 milyar 531 milyon liralık teklifle kazanmıştı. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Ocak 2022 tarihinde iptal edilmişti. 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti. REKLAM KÖSEDAĞI: BU NEYİN GİZLİLİĞİ? .png Kadıköy Belediyesi ise bu ihaleye tepkili. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, ihale şartnamesinde hangi konuların yer aldığına dair kendilerine bilgi verilmediğini söylüyor: