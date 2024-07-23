Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.061,75 %-0,99
        DOLAR 32,9002 %-0,04
        EURO 35,7394 %-0,40
        GRAM ALTIN 2.544,48 %0,38
        FAİZ 42,23 %0,14
        GÜMÜŞ GRAM 30,71 %-0,39
        BITCOIN 66.413,00 %-2,55
        GBP/TRY 42,4961 %-0,26
        EUR/USD 1,0853 %-0,35
        BRENT 81,64 %-0,92
        ÇEYREK ALTIN 4.160,22 %0,38
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kalamış krizi - İş-Yaşam Haberleri

        Kalamış krizi

        Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın, 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için yeniden ihale yapıldı. Kadıköy Belediyesi ise tepkili. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Kadıköy Belediye Başkanı olduğum sürece Kalamış'ta herhangi bir şekilde bu marina büyüyemeyecek ve Kalamış Parkı'na müdahale edilemeyecek" dedi. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 23.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalamış krizi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait İstanbul’un en büyük yat limanı Fenerbahçe-Kalamış Marina’nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi için 16 Temmuz’da yeniden ihale yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre ihalede en yüksek 3 teklif; 505 milyon dolar ile Vahit Karaarslan, 504 milyon dolar ile Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri Anonim Şirketi, 469 milyon dolar ile Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından verildi. 27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif 505 milyon dolarla, Vahit Karaarslan'dan geldi.

        Kim ne verse 1 fazla veren adam
        Kim ne verse 1 fazla veren adam Haberi Görüntüle

        2021’de Koç Holding’e bağlı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş., Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yatırım süreci dahil 40 yıl süre ile işletme hakkının devri için açılan ihaleye katılmış, ihaleyi 2 milyar 531 milyon liralık teklifle kazanmıştı. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 19 Ocak 2022 tarihinde iptal edilmişti. 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti.

        REKLAM

        KÖSEDAĞI: BU NEYİN GİZLİLİĞİ?

        .png
        .png

        Kadıköy Belediyesi ise bu ihaleye tepkili. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, ihale şartnamesinde hangi konuların yer aldığına dair kendilerine bilgi verilmediğini söylüyor:

        “Kalamış Marina’nın ihale süreci 2010 yılından beri devam ediyor. Bu üçüncü ihale, ilk iki ihale sonuçlanmasına rağmen iptal edildi. Şu anda bu ihalenin akıbetini bilmiyoruz. Biz dosyaya erişmek istedik. Ancak ihale şartnamesine gizlilik kararı koyulmuş. Bu neyin gizliliği, anlamış değiliz. Kadıköy ve İstanbul halkı olarak burayı çok seviyoruz. Bakın, hemen arkamızda insanlar spor yapıyorlar, suyla buluşuyorlar. Bu ihalenin akıbetiyle buranın ne olacağı ile ilgili hiçbir fikrimiz yok. Kamusal faydası var mı? Kadıköylüler denizle buluşabilecek mi? Otel mi yapacaklar, dinlenme tesisi mi yapacaklar? Bilmiyoruz. Şu anda Kalamış'ta, Haydarpaşa'da ve Fikirtepe'de süreç nasıl işliyor, Kadıköy Belediye Başkanı olarak benim bir bilgim yok. STK'ların bilgisi yok. Derneklerin bilgisi yok. Dayanışmaların bilgisi yok. Kadıköy halkının bilgisi yok. Kalamış İstanbul’un son yeşil alanlarından bir tanesi. Kadıköylülerin ve İstanbulluların uğrak noktaların başında geliyor. Burası Kadıköy halkınındır. Kamusal ve aktif kullanılan bir alandır. Bu sene burada Euro 2024 maçlarını burada yayınladık. Yaklaşık 300 bin insan geldi. Yine burada bir festival yapacağız. O da yakın zamanda başlayacak. Kalamış Marina oradan buraya kadar uzayamaz. Kalamış Parkı’na herhangi bir müdahaleyi asla kabul etmeyeceğim. Biz Kalamış Parkı’mızı kimseye vermeyiz. 505 milyon dolar da verseler, 2 milyar dolar da verseler o bizim sorunumuz değil. Kadıköy halkının sorunu değil. Kadıköy halkı olarak da bütün yasal yollarımızı sonuna kadar kullanırız.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"