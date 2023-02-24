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Haberler Yaşam Kalanşo Nasıl Bakılır? Evde Basit Yöntemlerle Kalanşo Bakımı ve Sulama
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Kalanşo nasıl bakılır? Evde basit yöntemlerle kalanşo bakımı ve sulama

Farklı renkli çiçekleri ile evlerin havasını değiştiren kalanşo çiçeği, kolay bir bakımı olduğu için pek çok kişi tarafından yetiştirilmektedir. Türlerine göre çeşitli renklerde çiçek açan kalanşo, sukulent ailesindendir. Anavatanı ise Afrika ve Asya’dır. Havadar ortamlarda olmayı sevdiği için iç mekanlarda kolayca yetişebilir.

Kalanşo Nasıl Bakılır? Evde Basit Yöntemlerle Kalanşo Bakımı ve Sulama
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Çiçekçilerde de rahatlıkla bulabileceğiniz kalanşo, pek çok kişinin bilgi sahibi olmak istediği bir çiçek türüdür. Özellikle evde çiçek yetiştirmeyi hobi haline getirenlerin ilgisini çeken kalanşo, son yıllardaki popülaritesini attırmış durumdadır. Kalanşo nasıl bakılır? Kalanşo bakımı nasıl yapılır? Kalanşo sulamada nelere dikkat edilmelidir? Etkileyici bir enerjiye sahip olan kalanşo hakkında merak ettiğiniz püf noktalar içeriğimizin devamında...

Kalanşo Nasıl Bakılır?

Beyaz, turuncu, pembe ve sarı gibi çiçekler açabilen kalanşo, bulunduğu her ortama doğal ve sıcak bir enerji yaymaktadır. Ev ve ofis dekorasyonlarında sık sık yerini alan kalanşo çiçeği, özel bir bakıma ihtiyaç duymaz. Yetiştirilmesi oldukça kolay ve pratiktir. Bu nedenle çiçekçilerde en çok aranan çiçekler arasındaki yerini daima korur. Kalanşo çiçeğinin bakımı zahmetsiz olsa da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Püf noktaları göz ardı edildiğinde kalanşo olumsuz etkilenir ve uzun süre canlılığını koruyamaz. Bu sebepten dolayı özel püf noktalarına mutlaka önem verin. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek evinizdeki kalanşo çiçeğini sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.

  • Kalanşo bakımı nasıl yapılır? sorusu pek çok kişinin merak edip araştırdığı bir konudur. Kalanşo bakımı için dikkat edilmesi gereken ilk husus, konumlandırıldığı ortamın uygun koşullarda olmasıdır. Kalanşo, aydınlık ve ferah bir ortam ister. Bulunduğu alanın yeterince havadar olması gerekir. Çok sıcak ya da çok soğuk ortamlarda sağlıklı yetişmesi mümkün olmaz. Bu nedenle kalorifer peteklerine uzak bir noktada yer almasına özen gösterilmelidir. Ayrıca direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Diğer yandan 5 derecenin altında olan yerlerde gelişimini tamamlayamaz. Kısacası kalanşo çiçeği için sıcaklığın arttığı ya da ciddi oranda azaldığı noktalar uygun değildir.
  • Toprakta yetişen çiçekler, türlerine göre farklı topraklara ihtiyaç duyar. Kalanşo çiçeği için en uygun toprak türü ise bahçe ve funda toprağının karışımıdır. Humuslu toprakları sever. Bu konuda nasıl hareket edeceğinizi bilmiyorsanız çiçekçilerden kalanşo çiçeğine uygun toprak temin edebilirsiniz.
  • Kalanşoye ne kadar su verilir? Kalanşo çiçeği, güneş ışığına maruz kalmayı sevmediği gibi fazla sulamaya da uygun değildir. Bunun yanı sıra her hafta aynı günlerde ve aynı miktarda sulanması, çiçeğinizin kendini güvende hissetmesini sağlar. Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki kalanşo düzeni sever. Yaz aylarında haftada 2 kez sulanması yeterlidir. Kış mevsiminde ise haftada 1 kez sulayabilirsiniz. Kalanşo sulaması esnasında toprağı kontrol etmeden harekete geçmeyin. Toprağı kontrol ederek yeterince kuru olduğundan emin olun. Ayrıca kullanılan suyun dinlendirilmiş klorsuz su olması, kalanşonun sağlıklı kalmasına zemin hazırlar. Suyu en az 1 gün dinlendirin.
  • Drenajlı saksılar, kalanşo için idealdir. Altı delikli bir saksıda yetişmesi, sulama esnasında fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Eğer sulamadan sonra saksı tabağında su biriktiyse mutlaka dökün ve çiçeğinizi fazla sudan koruyun.
  • Belli dönemlerde yapılan budama işlemleri, çiçeklerin ömrünü ciddi oranda uzatır. Kalanşo için de durum aynıdır. Çiçeğinizin solmuş yapraklarını dikkatli bir şekilde ayırın çünkü solan çiçekler, gelişimi olumsuz etkiler. Budama işlemi için ilkbahar mevsimini bekleyin. İlkbahar geldiğinde çiçeğinizi budayın. Dilerseniz budama esnasında elde ettiğiniz parçaları köklendirerek çiçeğinizi çoğaltabilir, yaşam alanınızı daha fazla güzelleştirebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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