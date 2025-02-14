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        Haberler Magazin Kalben: Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istedi

        Kalben: Canım, 39 yaşındaki vücudumla dans etmek istedi

        Şarkıcı Kalben, ilginç bir dans videosunu paylaşarak, hayatına dair detayları anlattı. Kalben'in tuhaf dansı 2.5 milyon kez izlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:30
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        Tuhaf dansı 2.5 milyon kez izlendi
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        Kalben, sosyal medyada dans videosuyla dikkat çekti. "Dün hayatımın konserlerinden birini yaşadık" diyen şarkıcı, konserde yeni şarkısı 'Yeşil Gözlerin'i ilk kez seslendirdiğini ve 10'uncu yıl albümüne adını veren şarkıyla geceyi kapattığını ifade etti. Kalben, dinleyicileriyle kurduğu bağı da; "Aşıktınız, dosttunuz, aileydiniz" sözleriyle tarif etti.

        Kalben'in bu dans videosu 2.5 milyon kez izlendi.

        Kalben, devamında şunları söyledi: Sabah kalkıp kedileri besledim. Güneşli salonda oturdum biraz. Soğuk makarna vardı dolapta, tırtıkladım. Bir zamandır bedenim kış uykusundaydı. Bir zamandır evimde dans etmiyordum. Ceyla’nın hediye ettiği mini hoparlörde bu şarkı yankılanıyordu. Canım, 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordu. 38 beden de oldum, 46 da. Çocuk da oldum kadın da.

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        İlk ameliyatımı 4 yaşında oldum işitme kaybı yaşamamak için. Son ameliyatım babamın ölümüyle geldi. Spor yaptım, yüzdüm, yürüdüm, geceleri dolapta ne varsa yedim, konserlerden sonra kelle paça içip dürüm yedim, düzensiz uyudum, vitaminler aldım, bazen dağıttım, senelerce kahve ve tütünden başka kötü alışkanlığım olmadan da var oldum. Her davranıştan ve rutinden çok şey öğrendi bedenim.

        Enginarını, suyunu, güneşini ve doğasını eksik etmemeyi anladı. Bugün bana zayıflasan güzel kadınsın aslında diyen herkesi öpüyorum şappp diye. Bana vücudumu yeren bir şaka yaparak iltifat almaya çalışırken kırıcı yorumlarla gelen flörtler iyi ki yoklar şimdi. (bu yöntemi bırakın, kendinizi yermeyin, övün ve size doya doya iltifat edemeyen denyolardan uzaklaşın) Sadece bir kere rejim yaptım, o da bir tıp konferansında hostes olarak çalışmak için sığmam gereken mavi bir ceket uğrunaydı. Tüm beden sayılarımla, kıyafetlerimle, yenileri asla aynı tadı vermeyen sütyenlerim ve mayolarımla, rengarenk tayt ve külotlu çoraplarımla, bazen içinde küçücük kaldığım utangaç çıplaklığımla ben bu gezegende 39 binlerce kere döndüm güneşin etrafında dans ede ede, şarkılar söyleye söyleye, hesapsız, terli ve özgür. Bu sabah kendimle sevgiliyim.

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