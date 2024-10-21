Kalben'den mesaj 'Buluş Benimle'

Kalben'in yeni şarkısı 'Buluş Benimle'nin klip lansmanı gerçekleştirildi. Lansman gecesinde klip gösterimi için led ekranda canlı geri sayım yapıldı. Ekip arkadaşları ve yakın dostlarının katıldığı gecede, Kalben'in mini akustik performansının yanı sıra çekimlerin yapım sürecini anlatan video ve fotoğraflar da paylaşıldı.

KOLEKTİF BİR ÜRETİM SÜRECİ, GLOBAL BİR BİRLİKTELİK Kalben ile Hakan Mortaş'ı ilk kez bir araya getiren 'Buluş Benimle'nin sözleri Kalben'e, müziği ve klibin prodüktörlüğü Mortaş'a ait. REKLAM Şarkının mix'ini uzun yıllardır pop, rock ve alternatif müziğin ileri gelen sanatçıları ile yaptığı stüdyo çalışmalarından tanıdığımız Alp Turaç üstlenirken, gitarlarda Berlin’den Ali Somay, vurmalı ve tuşlu çalgılarda Londra'dan Jomy Jai, bass'larda Raim Paksoy, besteye ilk duyguları katan isim ise virtüöz Trevor Joseph karşımıza çıkıyor.

Başrolünde Leyla ile Mecnun'dan tanıdığımız Deniz Işın'ın rol aldığı klibin yönetmenliğini Özcan Arslan'ın, görüntü yönetmenliğini Görkem Taş'ın üstlendiği çekimler, Kabataş - Setüstü hattında gerçekleşirken iç mekan çekimlerine ise 'Runner Up' ev sahipliği yaptı.