Kalben doğum gününü sahnede kutladı

Kalben, 2025'e Avrupa konser turu ile başladı. Şarkıcı, Almanya, Belçika, Hollanda’da gerçekleşen konserlerinde sevenleriyle bir araya geldi.

Stuttgart, Frankfurt, Antwerp, Eindhoven, Amsterdam ve Rotterdam olarak ilk serisi tamamlanan konserlerde, sevenleri şarkılarına eşlik ettiler.

"KALBİM SİZLERLE ŞİFALANIYOR"

Kalben ayrıca ekibinin sürpriziyle 39'uncu yaşını da sahnede kutladı. Şarkıcı, "Henüz yaşanmamış her şeye dair umut doğuyor içimde. Umut doğuruyorsunuz şarkıların içinde. Kalbim sizlerle şifalanıyor" ifadelerini kullandı. Kalben, sevenlerinden gelen hediyeleri de sahneden paylaştı.