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Haberler Yemek Yapma Kalburabastı Tatlı Tarifi: İrmikli Kalburabastı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Kalburabastı tatlı tarifi: İrmikli kalburabastı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Şerbetli tatlı severlerin sevdiği lezzetlerden biri olan kalburabastı tatlısı şekli itibari ile zor bir tatlı olarak görülür. Fakat elinizde hasır veya metal bir kalbur var ise hazırlaması oldukça kolay olmaktadır. Kalburabastı tatlısı irmik ve unun birleşimiyle oluşan bir tatlıdır. Tek başına yeterli bir lezzet olan kalburabastı tatlısı yanında dilerseniz dondurma veya kaymak da servis edebilirsiniz. Sizde kalburabastı tatlı tarifi ile kolaylıkla hazırladığınız tatlınızı misafirlerinize servis edebilirsiniz.

Kalburabastı Tatlı Tarifi: İrmikli Kalburabastı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Kalburabastı tatlısı genellikle akşam yemeklerinden sonra servis edilir. Hatta özellikle iftar davetlerinin vazgeçilmeyen lezzetleri arasında sıklıkla yerini alır. İrmikli kalburabastı tarifi ile ağızda dağılan kıyır kıyır bir tatlı elde etmeniz mümkün. Yapmanız gereken sadece sizin için hazırladığımız tatlı tarifinin tüm aşamalarına dikkatli bir şekilde uymaktır.

Kıyır kıyır kalburabastı tarifi ile toplu davet verebilir, misafirlerinizin sayısına göre tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Eğer size verdiğimiz tariften daha fazla misafir ağırlayacak iseniz tüm malzemeleri 2 katına çıkararak tatlınızı hazırlayabilirsiniz.

En güzel kalburabastı tarifi için püf noktalara dikkat etmeniz gerekir. Tatlınızı yaparken ekleyeceğiniz unu yavaş yavaş dökmelisiniz. Böylece tam kıvamında bir kalburabastı elde edebilirsiniz. Kalburabastı tatlısına şekil vermek için kalbur kalıbınız olmadığında silikon nihale ya da rendeden destek alabilirsiniz. Tatlının şerbeti en önemli noktadır. Şerbet soğuk ve kurabiyeler sıcak olduğunda şerbet güzelce tatlının içerisine çekilir.

  • Kaç kişilik:6-8 kişilik
  • Hazırlama süresi:30 dakika
  • Pişirme süresi:45 dakika
  • Kalori:1 porsiyonu 429 kalori

Kalburabastı Malzemeleri

  • 120 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı (8 yemek kaşığı)
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 172 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı irmik
  • 4 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı karbonat
  • 3-4 limon damlası

Kalburabastı şerbeti için;

  • 2 su bardağı toz şeker (200 ml su bardağı)
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limonun suyu

İç harcı için;

  • 120 gram kadar iri kıyılmış ceviz içi

Sunum için;

  • 2 yemek kaşığı kadar toz Antep fıstığı

Kalburabastı Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Kalburabastı tarifi için önce şerbet yapımından başlayalım. Şerbet için uygun bir tencere içerisine şekeri ve suyu koyalım. Ara ara karıştırarak şerbeti kaynamaya bırakabiliriz.
  • Şerbet 15 dakika kaynamalı. 15 dakika sonra limon suyu ilave ederek 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocak üzerinden alarak soğumaya bırakalım.
  • Hamuru hazırlamak için yoğurma kabınızın içerisine sıvı yağ, tereyağı, yumurta, yoğurt, irmik, vanilya, kabartma tozu ve tuzu ekleyelim.
  • 4 su bardağı unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim ve yoğurma işlemine başlayalım.
  • Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda olmalı. Kıvama gelen hamurdan parçalar kopararak elimizle yuvarlamaya başlayalım.
  • Yuvarlak şeklini verdiğimiz hamurlardan birini alarak kalıbın üzerine koyalım ve elimizle bastırarak düz şekilde açalım.
  • Ortasına ceviz içinden koyalım ve hamuru uçlarından ortada birleştirerek elimizle kapatalım.
  • Hamurun şeklinin bozulmamasına dikkat ederek kalburdan çıkaralım. Hamurunuz bitene kadar aynı işlemi sırayla diğer hamurlar için yapalım ve pişirme kâğıdı serdiğimiz tepsiye tatlımızı dizelim.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kalburlarımızı 30 dakika pişirelim.
  • Tatlının rengi dönünce pişmiş demektir bu aşamada fırından tatlılarımızı alalım ve borcama aktaralım.
  • Soğuyan şerbeti sıcak tatlıların üzerine gezdirelim. İyice tüm tatlıları şerbetle buluşturmamız gerekmektedir.
  • Tatlının şerbetini çekmesi için 2 saat yeterli olacaktır. Dilerseniz daha fazla sürede bekletebilirsiniz.
  • Tatlın dinlenmesinin ardından dilediğiniz şekilde servise hazırlayabilirsiniz. Dondurma veya kayma kullanarak da servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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