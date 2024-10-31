Mardin'de kaldırımdaki ağacı kesen kişi kamerada
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz kişi, elektrikli testere ile kaldırımdaki ağacı kesti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 31.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:49
Mardin'de kaldırımda ağaç, kimliği belirsiz kişi tarafından kesildi.
Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, kimliği belirsiz kişi tarafından kaldırım üzerinde bulunan ağaç elektrikli testere ile kesildi..png
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ