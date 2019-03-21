Antalya Fuarcılık İşletmeleri ve Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, "Bir fuardan 100 lira kazanılıyorsa bunun 85 lirası şehirde kalıyor. Ülkeye döviz getirisi var. Antalya'da yılda 13 fuar düzenliyoruz ama bu fuarların çoğalması lazım. 52 haftanın en az 40 haftasında 35-40 fuar yapmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu

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