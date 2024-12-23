Kalp profesöründen "tek yumurta ikizlerine" kontrol uyarısı!

Prof. Dr. Servet Altay, kalp krizlerinin bir kısmının genetik bir kısmının ise edinsel olduğunu söyledi.

Risk faktörü olan kişilerin kalp kontrolü açısından daha özenli olması gerektiğini ifade eden Altay, "Tek yumurta ikizi hastalarla karşılaşıyoruz. Birinde kalp hastalığı görüyorsak genetik olabilme ihtimalinden dolayı ikizine de kendinizi kontrol ettirin diyoruz" dedi.

Tek yumurta ikizlerinin ortak genlerinin olduğunu anlatan Altay, "Bazen de iki farklı yaşam tarzına sahip ikizlerle karşılaşıyoruz. Aynı gene sahip olsalar da örneğin birisi sigara içiyor, kilosu ve şeker hastalığı var, yeme alışkanlıkları bozuk o zaman genetik faktörlerden ziyade yaşam tarzı ön plana çıkıyor. Bakıyorsunuz genler aynı birinde kalp hastalığı var diğerinde yok. İkizi olan kişilerin birinde kalp hastalığı varsa diğer ikizin kontrol olması gereklidir" ifadelerini kullandı.