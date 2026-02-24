Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kalp yetmezliği hastası yapay kalple hayata döndü | Sağlık Haberleri

        Kalp yetmezliği hastası yapay kalple hayata döndü

        İleri derecede kalp yetmezliği nedeniyle nakil listesine alınan 35 yaşındaki Gökhan Sarıca'ya, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde uygun donör bulunana kadar, kalbin görevini destekleyecek yapay kalp cihazı takıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay kalple hayata döndü

        İleri derecede kalp yetmezliği yaşayan ve durumu ağırlaşan 35 yaşındaki Gökhan Sarıca, başarılı bir operasyonla takılan yapay kalple hayata tutundu.

        İstanbul'da yaşayan Sarıca'nın, yaklaşık 1,5 yıl önce zatürre geçirmesi sonrasında kandaki enfeksiyonu gösteren değerleri 240'a çıktı. Enfeksiyonun düşmemesi sonucu durumu kötüleşen Sarıca'ya farklı hastanelerde yapılan ileri tetkiklerinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

        Durumu giderek kötüleşen Sarıca, farklı araştırmaların ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümüne başvurdu. Sarıca'ya ilaç tedavileri uygulanmasına rağmen durumu gün geçtikçe daha kötüleşti, şikayetleri daha da arttı.

        REKLAM

        Organ nakli sırasında kalp bekleyen hastalar arasında yer alan Sarıca'ya, uygun donör bulunana kadar hayatını sürdürmesi ve görevlerini yerine getiremeyen kalbinin tüm fonksiyonlarını yardımla gerçekleştirebilmesi için yapay kalp destek cihazı takıldı.

        Takılan yapay kalp sayesinde günlük yaşamını sürdürmesi amaçlanan Sarıca, yapılacak bir bağışla kendisine ulaşacak kalbi bekliyor.

        "KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

        Gökhan Sarıca, yaşadığı bir hastalık sonucu enfeksiyonunun çok yükseldiğini, ardından kendisine kalp yetmezliği tanısının konulduğunu söyledi.

        Farklı hastanelerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine başvurduğunu belirten Sarıca, burada yaşadığı sorunun doktorlar tarafından yakından takip edildiğini anlattı.

        Sarıca, ileri derece kalp yetmezliği tanısının ardından tedavisinin başladığını vurgulayarak, süreçte bu durumu hemen kabullenemediğini ama bir yandan da tedavisine devam ederken, ilaç tedavisinin yetersiz kaldığını hissettiğini ifade etti.

        Ameliyatla kendisine yapay kalp cihazı takıldığını aktaran Sarıca, "Operasyondan yeni çıkmama rağmen kendimi çok iyi hissediyorum. Benle ilgilenen doktorlara, hemşirelere, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

        REKLAM

        Sarıca, ayrıca burada yapay kalple hayatını sürdüren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Müdür Yardımcısı Oğuzhan Ayyıldız ile karşılaşmasının karar vermesinde çok etkili olduğunu ifade etti.

        Organ bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Sarıca, bu konuya herkesin önem göstermesi gerektiğini kaydetti.

        "CİHAZLA İLGİLİ HER ŞEYİ ÇOK KISA SÜREDE ÖĞRENDİ"

        Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nihan Kayalar ise Sarıca'nın uzun süredir kalp yetmezliğiyle takip ettikleri bir hasta olduğunu belirtti.

        Hastada son zamanlarda nefes darlığı şikayetlerinde artma meydana geldiğini aktaran Kayalar, "Esasen nakil adayı olarak biz takip ediyorduk kendisini. Ancak şikayetleri arttığı için uygun bir donör bulunana kadar kendisini rahatlatmak için cihaz takmaya karar verdik. Kalbi destekleyen bir cihazımız var. Onu takarak, nakile kadar hastamıza zaman kazandırmak için bu cihazımızın implantasyonunu yaptık" diye konuştu.

        Prof. Dr. Kayalar, ameliyatın başarılı geçtiğini anlatarak, "Normalde standart ameliyatlarımız giriş, hazırlık ve çıkış yaklaşık 4-6 saat kadar sürüyor. Herhangi bir sorun yaşamadık. Çok da iyi bir postop süreç atlattı hastamız. Genç, dinç, bilinçli bir hasta zaten. Cihazla ilgili her şeyi de çok kısa sürede öğrendi. Hiçbir sorun yaşamadık postop süreçte" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Son yıllarda yapay kalp destek cihazlarının kullanımının arttığını dile getiren Kayalar, kalp nakli bekleyen ya da kalp yetmezliği olan hastalarda uygun verici bulunana kadar çözüm üretmek zorunda olduklarını dile getirdi.

        Prof. Dr. Kayalar, verici sayısının artırılmasının önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti: "Verici sayısını artırabilsek aslında cihaz takmaktan daha çok kalp nakli yapma şansımız olur. Ama bunu her zaman bulamıyoruz her hasta için. O nedenle de bu hastalarımıza bir çözüm yaratmak için destek cihazlarını sağlıyoruz ve kullanıyoruz. Kullanımımız oldukça arttı. Bunu yapan merkez sayısı da arttı. Biz de bunu yaklaşık 2 yıldır yapmaya başladık. Şu ana kadar çok sayıda hastamıza biz de cihaz taktık."

        Organ bağışının önemine de değinen Kayalar, beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerin hayati fonksiyonlarının cihazlara bağlı olarak sürdürüldüğünü belirterek, "Bu kişilerin organ bağışlarıyla başka pek çok kişinin hayatını kurtarabiliyoruz. Bunun önemini herkes anlamalı. Sevdiğimiz bir insanın belki organlarını bağışlamak zor gelebilir. Ama pek çok başka insanın hayatını kurtardığımızı göz önüne almak lazım" ifadelerini kullandı.

        "KALP DESTEK CİHAZI TEDAVİSİ GÜNLÜK HAYATA DÖNEBİLMESİNDE ÖNEMLİ BİR KAZANÇ SAĞLIYOR"

        Hastanenin Kardiyoloji ve Kalp Yetmezliği Biriminden Dr. Yelda Saltan Özateş de hastanın yaklaşık 1,5 yıl önce nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti.

        Özateş, kalp yetersizliği tanısının hastaya kendilerinden önce koyulduğunu vurgulayarak, "Önce hastaya ilaç tedavisi uyguladık. Aslında son yıllarda uyguladığımız ilaç tedavisiyle birçok kalp yetersizliği bulunan hastanın günlük hayatına devam edebilmesini sağlıyoruz. Ancak bir yerden sonra ilaç tedavileri işe yaramamaya, hastalar hastaneye yatmaya, sık sık acil servis başvuruları yapmaya başlıyorlar. O noktadan itibaren kötüleşmekte olan kalp yetersizliği başlamış oluyor" dedi.

        Bu aşamada kalp damar cerrahisiyle mekanik destek tedavilerini değerlendirdiklerini aktaran Özateş, şunları kaydetti: "Sık hastaneye yatış, hastaneye yatışta ilaçlara rağmen rahatlayamama durumu olmasının üzerine kalp damar cerrahı arkadaşlarımızla görüştük. Hastanın durumunu değerlendirdik. Bir süre kalp bağışı için kalp nakli çağrısına çıktık ama bağış edilmiş kalp bulamadığımız için de yapay kalp destek pompası ameliyatı oldu hastamız. Şu anda durumu gayet iyi. Genç hastalarda yapay kalp destek cihazı tedavisi onların günlük hayata, üretkenliğe dönebilmesinde önemli bir kazanç sağlıyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Osman Egin İle Ramazan Notları - 22 Şubat 2026 (İman Nasıl Muhafaza Edilir?)

        İnanç dünyamız ve iman. İslam en büyük özgürlük. Huzurun çaresi iman. İman eylemlerle ortaya çıkar. İman nasıl muhafaza edilir? Ramazan Notları'nda Osman Egin sordu; İnsan ve Zihniyet Vakfı Başkanı Hüseyin Öresin anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        Düğün aracı, cenaze aracı oldu!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul