'Kalpazan'da Adem'in dönüşümü başladı

SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Kalpazan’ dün akşam beşinci bölümüyle ekrana geldi. Heyecanın her an yükseldiği bölüm sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. #Kalpazan etiketi X Türkiye’de 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

'KALPAZAN'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? "BİZİM HİKAYEMİZ DE BURAYA KADARMIŞ!" Adem silahla kendisini vurup nasıl ölmediğini sorguladı. Kartal silahın kuru sıkı olduğunu, Mesut’un da ölmediğini itiraf ederken her şeyin para basmaya ikna olması için yaptığı bir oyun olduğunu anlattı. Kartal altınları çalanın da kendisi olduğunu söyleyince sinirlerine artık hakim olamayan Adem, kardeşini dövüp ormanın ortasında bıraktı.

Kartal, Adem’e bütün yaşananların tuzak olduğunu açıkladı; Adem, Canan’ın artık Sinan’ın yanında çalıştığını öğrenince hayal kırıklığına uğradı ve gerçek anlamda değişmeye karar verdi. Ayşe, Kartal’ın sinyalini takip etmeye devam ederken bulunduğu yerden şüphelenip yardımına koştu. Ayşe, Kartal’ın yaralarını sararken ikilinin arasındaki yakınlaşma dikkat çekti ve Kartal’a bir ümit oldu. Adem, Ayşe komiserin kendisini karakola çağırmasından dolayı yolun sonuna geldiğini düşünürken aslında yardım istediğini anlayınca rahatladı.

“Paralardan hangisi sahte?” REKLAM Kartal’a para basmaya devam edeceğini söyleyen Adem, Bulgary Bayram’dan kurtulmak için bir plan geliştirdi. Adem, Kartal ile Ayşe komiserin aralarındakileri öğrenince; Ayşe’nin kardeşini bir oyuna getirdiğini, aslında Bulgary Bayram’ı yakalamak için kullandığını anladı. Kartal’ın telefonunun izlendiğini tahmin ederek hemen telefonu fırlatıp attı. Adem, Bulgary Bayram’ı içeri attırma planında Mesut’la da iş birliği yapmaya karar verirken, eğlendikleri gece çektikleri videoyu bulup silmesini istedi. Para bastıkları yerin polise ifşa olmasıyla Bayram, Adem ve Kartal’a para basacakları yeni bir yer buldu. Adem ve Kartal, Bayram’ı yüklü miktarda nakit parayla alışveriş yaparken yakalatmak için plan geliştirdi. Kartal hala Adem’in değişebileceğine inanmadığını düşünürken, Adem bir anda yıllardır kullandığı arabayı yakarak bunu hem Kartal’a hem izleyicilere kanıtladı.

Adem değişimine arabadan başladı; REKLAM Kartal plan gereği Ayşe’yi Bulgary Bayram’a yönlendirirken, Adem büyük dönüşümünü yaşamaya başladı. Adem, boşanma duruşması sırasında romantik bir konuşma yaparak herkesi etkilerken Canan’dan boşanmak istemediğini söyledi. Canan, Adem’in hala kendisinin istediği gibi güçlü biri olabileceğini düşünmezken Adem, karısında gözü olduğunu bildiği Sinan için ise başka planlar yaptı. Fuat ile Kartal’ın arasındaki gerginlik artmaya başladı. Adem ve Kartal’ın para basarken sahneleri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Adem, planladığı gibi Bulgary Bayram’ı tutuklattırırken kendisini güvene almak için Bayram’ı kızıyla tehdit etti.

Ayşe komiser Bulgary Bayram’ı tutukladı; Kartal, Ayşe’ye Bayram’ı teslim ettiği için birlikte akşam yemeğine çıkacağını sanıyorken aniden polislerin evi basmasıyla şok yaşadı. Adem, Canan’ın doğum gününde kuru temizleme dükkanı alarak sürpriz yaptı ancak istediği tepkiyi alamayınca hayal kırıklığına uğradı. Bölümün finalinde Adem’in Bulgary Bayram’ın kızını kaçırmasıyla yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.

Adem, Bayram’ın kızını kaçırdı; 'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.