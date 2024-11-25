'Kalpazan'dan yeni tanıtım

SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi 'Kalpazan'ın merakla beklenen altıncı bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı.

Yayınlanan ön izleme sahnesinde Naz ve Arda, Adem’e boşanmalarından dolayı isyan ederken Adem, Canan ile birbirlerini çok seviyor olduğundan bahsediyor. Naz, babasının ‘Değişeceğim’ sözünü hatırlatırken Adem, zor bir süreçten geçtiklerini ama bu sürecin geçeceğini söylüyor. Adem ve Canan’ın neler yaşayacağı ise merak konusu oluyor.

'KALPAZAN’IN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Adem, Canan’ın kesin olarak ayrılmak istemesi ve Canan’ın Sinan’ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasının kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır. Bayram’ın emniyete götürülmesi ile Bayram’ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe’nin bu operasyonu yürütmesi Fuat’la karşı karşıya gelmesine neden olur. Bayram, Adem’in ve Kartal’ın kendisine tuzak kurduğunu anlamıştır; içine düştüğü durumdan sıyrılmak için Vezir’i arar.