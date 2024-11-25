Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kalpazan'dan yeni tanıtım - Magazin haberleri

        'Kalpazan'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kalpazan'ın yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 16:31 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Her ne yaptıysam, sizin için yaptım'
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizi 'Kalpazan'ın merakla beklenen altıncı bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı.

        Yayınlanan ön izleme sahnesinde Naz ve Arda, Adem’e boşanmalarından dolayı isyan ederken Adem, Canan ile birbirlerini çok seviyor olduğundan bahsediyor. Naz, babasının ‘Değişeceğim’ sözünü hatırlatırken Adem, zor bir süreçten geçtiklerini ama bu sürecin geçeceğini söylüyor. Adem ve Canan’ın neler yaşayacağı ise merak konusu oluyor.

        'KALPAZAN’IN 6'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Adem, Canan’ın kesin olarak ayrılmak istemesi ve Canan’ın Sinan’ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasının kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır. Bayram’ın emniyete götürülmesi ile Bayram’ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe’nin bu operasyonu yürütmesi Fuat’la karşı karşıya gelmesine neden olur. Bayram, Adem’in ve Kartal’ın kendisine tuzak kurduğunu anlamıştır; içine düştüğü durumdan sıyrılmak için Vezir’i arar.

        REKLAM

        'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Gurur Altınpınar (Mesut) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KALPAZAN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        Volga sabıkalı çıktı! Antalya'daki kazada yeni gelişme
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        'Icardi saplantısı"
        'Icardi saplantısı"
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        Japon gezgin yürüye yürüye Hakkari'ye ulaştı
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?