Kalpazan 5. bölümde neler oldu? Kalpazan 5. bölüm izle
Show TV'nin yeni yapımlarından biri olan Kalpazan, dün akşam yeni bölümü ile seyirciyle buluştu. Yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için son bölümde yaşananları ve diziyi izleyebileceğiniz linki haberimizde paylaştık. İşte, Kalpazan 5. bölüm tek parça ve kesintisiz izleyebileceğiniz link...
Kalpazan dün akşam 5. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü kaçıranlar veya yeniden izelemek isteyenler için son bölüm Show TV'ye yüklendi. İşte, Kalpazan 5. bölümü kesintisiz, tek parça ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz link...
KALPAZAN 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem her şeye rağmen Kartal’a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram’ı yakalatacak bir plan kurar.
Oyuna geldiğini anlayan Adem’e, kardeş kazığı ağır gelir.
Canan’a giden ses kaydı, Canan’ın artık Adem’in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan’ın Sinan’ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar.
KALPAZAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Kartal’ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal’ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal’a umut ışığı olur.
Ayşe’nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice açmaza sokar. Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal alır.
Adem her şeye rağmen Kartal’a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram’ı yakalatacak bir plan kurarlar.
Kartal plan gereği Ayşe’yi Bulgary Bayram’a yönlendirirken, Adem büyük dönüşümünü yaşar.
Boşanma davasına yeni imajıyla gelen Adem, Canan’ı ve herkesi şoke eder. Karısında gözü olduğunu bildiği Sinan için ise başka planları vardır; artık o da kendine göre oynayacaktır.
KALPAZAN 5. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE
Dün akşam 20.00'de ekrana gelen olan Kalpazan dizisinin 5. bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.