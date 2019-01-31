Evkur Yeni Malatyaspor, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın Fransız futbolcusu Aboubakar Kamara'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Güneşli'de bir otelde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende 23 yaşındaki santrfor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, Kamara'nın uzun süreden beri takip ettikleri bir oyuncu olduğunu belirterek, "Kamara, Evkur Yeni Malatyaspor'a hayırlı olsun. Birçok teklif almasına rağmen Evkur Yeni Malatyaspor'u tercih ettiği için Kamara'ya çok teşekkür ediyorum. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Aboubakar Kamara'yı teknik ekibin ve transfer komitesinin çok istediğini aktaran Gevrek, "Kamara'nın Evkur Yeni Malatyaspor'a büyük katkı sağlayacağına ve renk katacağına inanıyorum. Çok önemli bir oyuncu. Biz ona, o da bize inanıyor. Kendisine çok ciddi teklifler vardı ama söz verdiği için bize imza attı. Kiralık sözleşme imzaladık. Kulübüyle yaptığımız anlaşmada 15 milyon avroluk satış opsiyonu da var. İnşallah iyi olur ve hedefimize ulaşırız." diye konuştu.
Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, ara transfer döneminde takıma katılan ve takımdan ayrılan futbolcuların olduğuna değinerek, "İyi bir takımımız vardı. Ayrılanlar oldu. Gelenlerin de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Takımımız daha da güçlendi. İnşallah hep beraber hedefimize ulaşacağız." şeklinde görüş belirtti.
Evkur Yeni Malatyaspor'a imza atarak doğru bir tercih yaptığını dile getiren Kamara ise "Evkur Yeni Malatyaspor'a, projesine inandığım için geldim. Beni birçok ekip istedi ama en çok istekli olan takım Evkur Yeni Malatyaspor'du. Benim de hedeflerim var. Önemli bir kulübe geldiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Geçirdiği ameliyat sonrası narkozun etkisiyle adını sayıklayan Evkur Yeni Malatyaspor taraftarının videosunu gördüğünde çok etkilendiğini vurgulayan 23 yaşındaki futbolcu, "Taraftarın ameliyattan sonra ismimi söylemesi beni çok mutlu etti. Onunla telefonda görüşerek görevimi yaptım. Malatya'ya gelmemin çok doğru bir karar olduğunu hissettim." şeklinde konuştu.
Öte yandan sarı-siyahlı takım, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Le Havre'nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Şeref Can Büyük ile de 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
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