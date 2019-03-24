Mersin'in Mut ilçesinde, 20 Mart'ta meydana gelen kazada, Mut-Karaman karayolu Atatürk Bulvarı eski Ermenek yol ayrımında park halindeki tır, içerisindeki unların boşaltılması sırasında bir anda hareket ederek yolda ilerlemeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, tır şoförü Atilla Cüce, aracı durdurmak için koşarak içerisine binmesine rağmen tırı durdurmayı başaramadı.

BİR ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre kendi başına yolda giden tır, bir marketin önünde park halindeki bir otomobil ve ardından hafif ticari araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle tırda ayağı takılan tır sürücüsü Atilla Cüce yaralandı. Tırın çarptığı araç ise kullanılamaz hale geldi. Faciadan dönülen kazada yaralanan tır şoförü Atilla Cüce, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.