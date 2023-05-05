Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi zam pazarlığı! Bakan Bilgin başkanlığında bugün toplanıyorlar - Son dakika ekonomi haberleri
ABONE OL

Kamu işçilerinin zam pazarlığı

Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi için işçi sendikaları ve kamu temsilcileri bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bir araya gelecekler. Zam kararının gelecek hafta başında açıklanması bekleniyor

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi zam pazarlığı! Bakan Bilgin başkanlığında bugün toplanıyorlar - Son dakika ekonomi haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçi sendikalarını 14.30’da toplantıya davet etti.

Toplantıya TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar ile Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp ALEMDAR, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Yunus Değirmenci ile Osman Yıldız ile TÜHİS temsilcileri katılacak.

Bugün mali konuların yanı sıra uzlaşma sağlanamayan diğer konular ele alınacak. Kararın gelecek hafta başında açıklanması bekleniyor.

Toplantı öncesinde saat 14.00’te TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon kurulu da Ergün Atalay başkanlığında ön görüşme yapacak.

Kamu tarafı en son taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve bunun üzerine ücretlere yüzde 40 artış yapılması teklifinde bulunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel bankalar yüksek faizle kârlarını katladı
İŞ-YAŞAM bankalar yüksek faizle kârlarını katladı
Kırmızı et üretimi 2022'de yıllık yüzde 12,3 artışla ilk kez 2 milyon tonu geçti
İŞ-YAŞAM 2022'de et üretimi 2 milyon tonu geçti
BDDK'dan SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay
İŞ-YAŞAM BDDK'dan SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay
Sasa'dan 2.5 milyar TL net kâr
İŞ-YAŞAM Sasa'dan 2.5 milyar TL net kâr
Seçim sonucu ne olursa borsa yükselir?
İŞ-YAŞAM Seçimden sonra borsa yükselecek mi?
CEO'lar gençlerle buluşacak
İŞ-YAŞAM CEO'lar gençlerle buluşuyor
ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de işsizlik başvuruları beklentiyi aştı
IMF'den "korumacılığa dönülmemeli" uyarısı
İŞ-YAŞAM IMF: Korumacılığa dönülmemeli
Migros'tan ilk çeyrekte 27,2 milyar TL'lik konsolide satış
İŞ-YAŞAM Migros'tan ilk çeyrekte 27,2 milyar TL'lik konsolide ...
TCMB enflasyon tahminlerini değiştirmedi
İŞ-YAŞAM TCMB enflasyon tahminlerini değiştirmedi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.