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Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay yine kimya sektörünün

2021 Yılı Yatırım Programı'na göre, bu yıl en fazla ödenek yaklaşık 460 milyon lirayla kimya sektörüne ayrıldı. Ödenek tutarı geçen yıla göre en fazla artış gösteren sektör, yüzde 390 ile standardizasyon ve kalite oldu

Kamunun imalat sanayisi yatırımlarında en yüksek pay yine kimya sektörünün
AA

Kamunun bu yıl imalat sanayisi yatırımları için en fazla ödenek tahsis ettiği sektör 460 milyon 10 bin lirayla kimya olurken, gıda sektörü ikinci sırada yer aldı.

AA muhabirinin 2021 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 10 sektörü kapsayan imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek geçen yıla kıyasla yüzde 56,6 artarak 1 milyar 601 milyon 873 bin liraya yükseldi.

Bu 10 sektör içinde en fazla ödenek ayrılan sektör "kimya" oldu. Kimya sektörünün ödeneği geçen yıla göre yüzde 32,9 artışla 460 milyon 10 bin liraya çıktı.

Kimya sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi ise 324 milyon 916 bin lirayla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna 122 milyon 985 bin lira, Toprak Mahsulleri Ofisine 12 milyon 109 bin lira ödenek tahsis edilmesi öngörüldü.

Ödenek büyüklüğü bakımından kimya sektörünü 315 milyon 175 bin lirayla gıda sektörü takip ederken, bu kapsamda en yüksek ödenek de 125 milyon 420 bin lirayla Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne ayrıldı.

Üçüncü sırada yer alan KOBİ ve girişimcilik için tahsis edilen ödenek tutarı da geçen yıla kıyasla yüzde 70,9 artarak 170 milyon 583 bin liradan 291 milyon 593 bin liraya yükseldi.

EN FAZLA ÖDENEK ARTIŞI STANDARDİZASYON VE KALİTE SEKTÖRÜNDE

Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı standardizasyon ve kalite sektörü aldı. Bu sektör için ayrılan ödenek 2020 yılına göre, yüzde 390 artarak 133 milyon lirayı geçti.

Standardizasyon ve kaliteyi yüzde 195 artışla elektriksiz makineler sektörü izledi.

En fazla ödenek düşüşü yüzde 33,2 ile elektrikli makine sektöründe olurken, demir çelik ve demir yolu taşıt sanayi sektörleri için ayrılan ödenek kısmen azaldı.

Kamunun imalat sanayi yatırımları için ayrılan ödenek miktarı (bin Türk lirası) ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

SEKTÖRLER20202021Değişim (Yüzde)
Kimya346.180460.01032,9
Gıda228.981315.17837,6
KOBİ ve Girişimcilik170.583291.59370,9
Elektriksiz makineler70.000206.500195
Standardizasyon ve kalite27.282133.716390
Basım sanayi37.77669.54984,1
Demir çelik70.00064.165-8,3
Demir yolu taşıt51.76947.665-7,9
Elektrikli makine19.93613.327-33,2
Dokuma ve giyim1571708,3

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