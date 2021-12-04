Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam 'Kamu Özel İşbirliği' modeli uluslararası yatırımcılara anlatılac
ABONE OL

'Kamu Özel İşbirliği' modeli uluslararası yatırımcılara anlatılacak

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ/PPP) modelinin, PPP proje sorumluları, bürokratlar, finans kuruluşu temsilcileri ve uluslararası yatırımcılara anlatılacağı belirtildi. İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, "Türkiye’nin Kamu Özel İşbirliği projeleri global pazarlarda büyük ilgi görüyor. Projelerden edinilen dersler, deneyimler, yine uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcileri tarafından anlatılacak" dedi

'Kamu Özel İşbirliği' modeli uluslararası yatırımcılara anlatılac
AA

Türkiye’nin uzun yıllardır uyguladığı "Kamu Özel İşbirliği" (KÖİ/PPP) modeli, PPP proje sorumluları, bürokratlar, finans kuruluşu temsilcileri ve uluslararası yatırımcılara anlatılacak.

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi'nden (PPPCOE) yapılan açıklamaya göre, PPPCOE, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde, altıncısı düzenlenen "İstanbul PPP Haftası" 6-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

30 ülkeden PPP proje sorumlusu bürokratlar, uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri, uluslararası yatırımcılar, PPP alanında çalışan akademisyenler ve altyapı yatırımlarında görev alan yerli ve yabancı şirketler etkinlik kapsamında bir araya gelecek. Türkiye’nin uzun yıllardır başarı ile uyguladığı "Kamu Özel İşbirliği" modeli anlatılacak.

PROJELERE GLOBAL İLGİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi ve Dünya Kamu Özel İşbirliği Uzmanları Birliği (WAPPP) Orta Asya Bölüm Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Rusya'nın PPP haftasına ilk kez etkin bir ekiple katıldığını aktararak, "Son dönemlerde ilişkilerin yeniden gelişmeye başladığı Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai PPP Merkezi Başkanı da programda yer alacak. Gelişen KÖİ pazarlarından Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan yine programda sunumlarını Türk iş dünyası temsilcileri ile paylaşacak” değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, Türkiye’nin KÖİ projelerinin global pazarlarda büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Projelerden edinilen dersler, deneyimler, yine uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcileri tarafından anlatılacak. IFC global KÖİ direktörü, Türkiye Sorumlu Müdürü ve etkin bir ekip de programda hazır bulunacak. İslam Kalkınma Bankası’nın üye ülkelerin kapasite geliştirilmesi amacıyla destek olduğu etkinlikte bankanın Türkiye operasyonları aktarılacak. Etkinlik kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açılış töreninde KÖİ projeleri ile ilgili bilgileri uluslararası katılımcılarla paylaşması planlanıyor" dedi.

Etkinliğin ana davetlilerinden birisinin de OECD Altyapı Forumu Eski Başkanı Thomas Barret’in olacağı bilgisini veren Aydın, “IMF, EBRD, ISDB, IFC, LTTIA gibi kurumların da hazır bulundukları etkinliğin ana teması ‘KÖİ Projelerinin Birlikte Geliştirilmesi’ olarak seçildi. Özellikle Afrika, Balkanlar, Orta Asya ve Körfez ülkelerinden gelen katılımcılar ülkelerindeki PPP projelerini detaylı olarak sunacakları etkinliğin salgın sonrası artan altyapı ihtiyaçlarına en etkin şekilde nasıl çözülebileceği konuları ele alınacak. Yatırımlar konusunda iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kriterleri gibi başlıklarda uluslararası kuruluşların ne tür çalışmalar yürüttüğü detaylı bir şekilde tartışılacak” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kimya sektöründen ihracat rekoru
İŞ-YAŞAM Kimya sektöründen ihracat rekoru
Hızlı tren projelerinde etap etap final hazırlığı
İŞ-YAŞAM Hızlı tren projelerinde final hazırlığı
Kavcıoğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
İŞ-YAŞAM Kavcıoğlu'nun kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siirt'te önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur ve faiz mesajı
İŞ-YAŞAM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur mesajı
Deri sektöründe 2022 ihracat hedefi 2 milyar dolar
İŞ-YAŞAM Deri sektöründe hedef 2 milyar dolar ihracat
Bir tek havale ücreti düştü
İŞ-YAŞAM Kömür gibi yanıyoruz
Türkiye'nin Ortadoğu ihracatı 25 milyar dolara ulaştı
İŞ-YAŞAM Türkiye'nin Ortadoğu ihracatı 25 milyar dolara ulaştı
Son dakika: 'Made in Turkey' devri bitti!İşte yeni marka ismi
İŞ-YAŞAM 'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti
Son dakika: Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM Enflasyon rakamları açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.