Kamyon sürücüsü ambulansa yol vermedi, cezayı yedi
Düzce'de trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulansa hafriyat kamyonu yol vermedi. Sol şeritten hızla ilerleyen kamyon sürücüsüne 690 lira idari para cezası uygulandı.
Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir kamyonun, Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan kişiyi taşıyan ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.
Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 690 lira idari para cezası kesildi.
Görüntüleri kamuoyuyla paylaşan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, sürücülerden daha duyarlı olmalarını istedi.