Kan bağı yok ama klon gibiler: 'Yabancı ikizlerin' DNA sırrı çözüldü! Tek ortak noktaları yüzleri değil

YAPAY ZEKÂ İLE “BENZER YÜZLER’’ EŞLEŞTİRİLDİ

Çalışma kapsamında, geniş bir fotoğraf veritabanı üzerinden birbirine en çok benzeyen 64 birey belirlendi. Araştırmacılar, bu kişilerin yüzlerindeki benzerlikleri objektif bir şekilde ölçmek için üç farklı yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi kullandı. Araştırmada kullanılan algoritmalar, yüz benzerliğini ölçerken özellikle gözler arası mesafe, burun yapısı, çene hattı ve yüz oranları gibi morfolojik kriterleri temel aldı.

Sonuçlar çarpıcıydı: Çiftlerin %50’si, üç yüz tanıma sistemi tarafından da birbirlerine tek yumurta ikizleri kadar benzer bulundu.

Elde edilen eşleşmeler daha sonra sadece görsel olarak değil; genetik, epigenetik ve mikrobiyom düzeyinde de analiz edildi. Böylece araştırma, yüz benzerliğinin biyolojik karşılığını çok katmanlı bir yaklaşımla inceleyen nadir çalışmalardan biri haline geldi.