Hasan Atmaca'nın haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Beggara ile Asiyan aşiretine mensup iki aile arasında bir yıl önce çıkan kavgada Asiyan aşiretine mensup Ramazan Gülümser ile Fadıl Gülümser öldürüldü. Olayın ardından başlayan kan davasına son vermek için devreye Toplumsal Barışı Sağlama Dernek Başkanı Dr. Feridun Öncel girdi. Öncel yörenin kanaat önderlerinden avukat Münir Öztürk ve Rağıp Yazmacı ile birlikte yaptığı görüşmelerin ardından tarafları barışmaya ikna etti.







Viranşehir'de düzenlenen barış törenine AK Parti Şanlıurfa milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa eski milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, kanaat önderleri, kan davalı aşiret mensuplarından oluşan yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Okunan barış duasının ardından kan davalılar el sıkışıp barıştı. Törende konuşan Feridun Öncel "Artık günümüzde kan davasının yeri yok. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar ile bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Birbirimize kenetlenerek kardeşçe bir arada yaşamamız gerekiyor. Barışı kabul ederek bugün bu güzel ortamın oluşmasına vesile olan her iki aşiret mensuplarına teşekkür ederim" dedi.



Davetlilere barış yemeği olarak kavurma ikram edildi.

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