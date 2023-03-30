Eşini öldürdükten sonra öpüp sızmış!

Mustafa Bulut, yaklaşık 30 yıldır evli olduklarını söylediği Selver Bulut ile bir süredir aralarında soğukluk oluştuğunu, 2019 yılında ise eşine boşanma davasını açtığını, bu süre içerisinde eşiyle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

2021'in aralık ayında tekrar birlikte yaşamaya devam ettiklerini anlatan Mustafa Bulut, eşinde 2019 yılındakine benzer soğukluk oluşmaya başladığından bahsetti. Bu durumun oğlunun da dikkatini çektiğini, oğlunun annesini izlemeye başladığını ve aralarında geçimsizlik ortaya çıktığını anlatan Mustafa Bulut, oğlunun annesine saldırdığını, aralarında tartışma çıktığını, kendisinin de polisleri aradığını, bu olayla ilgili ifadelerinin alındığını kaydetti.

"MADEM ALDATACAKTIN NEDEN BOŞANMADIK"

Bu olayın ardından oğlunun kendisine annesiyle ilgili söylediği bazı sözlerden kafasında soru işaretleri olduğunu, oğluyla bunu konuştuğunu, ardından eşinin telefonuna program yüklediğini anlatan Mustafa Bulut, eşinin mesajlarının nereye gittiğini görebildiğini, mesajları gösterince eşinin donup kaldığını, farklı 4 erkekle buluştuğuna dair uygunsuz mesajlar olduğunu ve 'Madem aldatacaktın neden boşanmadık' dediğini öne sürdü. Mustafa Bulut, daha sonra eşinin kendisine özür mesajları attığını, 'Bu yükün altından kalkamayacağım' diyerek intihar etmek istediğini söylediğini anlattı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay günü Selver Bulut ile evde balık pişirdiklerini söyleyen Mustafa Bulut, yemeklerini yediklerini, birlikte alkol aldıklarını aktardı. Bu sırada ihanet ve aldatma konusunun açıldığını, daha sonra tartışmanın büyüdüğünü kaydeden Mustafa Bulut, eşine 'Mezar taşımı yaptırdım intihar edeceğim' dediğini, eşinin ise kendisine 'Beraber intihar edelim' dediğini öne sürdü. Olayda kullanılan tüfeğin kanepede bulunduğunu, kendisinin tüfeği 2 saat önce masanın üzerine çıkardığını belirten Mustafa Bulut, tüfeği eşine uzatarak, 'Al bana sık' dediğini, eşinin ise 'O zaman beraber intihar edelim' dediğini belirtti. Esprilerin ciddiyete dönüştüğünü ve eşinin kanepede sırt üstü yatar halde, 'Ben çok ciddiyim intihar edelim' diye tekrar ettiğini ileri süren Mustafa Bulut, kendisinin o sırada 112'yi aradığını ve ismini söyleyerek 'Eşimle intihar edeceğiz' dediğini söyledi.

ÖLDÜRÜP, AĞLAYIP, ÖPMÜŞ

Telefonu kapattıktan 1-2 saniye sonra ayaktayken tüfeğin tetiğine 1 kez bastığını, aralarında yaklaşık 1 metre mesafe bulunan eşinin kafasının parçalandığını anlatan Mustafa Bulut, olay sonrası ağlamaya başladığını, eşini öptüğünü ve bu olaydan sonra kendisinin de intihar edeceğini, ancak alkolün etkisiyle çekyatın üzerinde sızdığını ifade etti. Mustafa Bulut, sonra da polislerin geldiğini ve elindeki tüfeği aldıklarını belirtti. Davanın ilk duruşması ileriki günlerde görülecek.