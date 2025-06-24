Kan donduran olay! Oltası elektrik teline takıldı!
Ordu'nun Ünye ilçesinde, 17 yaşındaki Birol Küçük, balık tutarken oltası elektrik teline takıldı. Akıma kapılan Küçük, bir anda yere yığıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Küçük hayatını kaybetti
Ordu'da kan donduran olay, dün saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi’nde bulunan Curi Irmağı’nda meydana geldi.
OLTASI ELEKTRİK TELİNE TAKILDI
DHA'daki habere göre ırmak kenarında balık tutan Birol Küçük’ün (17) oltası elektrik teline takılınca, akıma kapıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Küçük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.