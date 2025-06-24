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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! Oltası elektrik teline takıldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kan donduran olay! Oltası elektrik teline takıldı!

        Ordu'nun Ünye ilçesinde, 17 yaşındaki Birol Küçük, balık tutarken oltası elektrik teline takıldı. Akıma kapılan Küçük, bir anda yere yığıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Küçük hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 08:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 08:18
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        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
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        Ordu'da kan donduran olay, dün saat 18.00 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi Sinan Dede Caddesi’nde bulunan Curi Irmağı’nda meydana geldi.

        OLTASI ELEKTRİK TELİNE TAKILDI

        DHA'daki habere göre ırmak kenarında balık tutan Birol Küçük’ün (17) oltası elektrik teline takılınca, akıma kapıldı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Küçük, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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