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HaberlerGündem3. SayfaKAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Zanlı çeyiz sandığından çıktı! İntihar değil cinayetmiş!
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Zanlı çeyiz sandığından çıktı! İntihar değil cinayetmiş!

Konya'da dün bir iş merkezinde başından vurulmuş olarak ölü bulunan Süleyman Yıldız'ın (40),cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet zanlıları Sinan G.(25) Manisa'da, ağabeyi Hakan G. ise (28),evde polisi görünce saklandığı çeyiz sandığında yakalandı. Kardeşler ifadelerinde, evli olan Yıldız'ı, eşinden boşanan akrabaları kadınla yaşadığı ilişki nedeniyle konuşmak için çağırdıklarını, çıkan kavgada öldürdüklerini söylediği öğrenildi

KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: Zanlı çeyiz sandığından çıktı! İntihar değil cinayetmiş!
Zanlı çeyiz sandığından çıktı! İntihar değil cinayetmiş!
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DHA

Konya'da, dün saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 4'üncü katında bir cinayet işlendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Süleyman Yıldız (40),iş merkezindeki ofiste başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman Yıldız, evliydi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından çalışma başlatan polis, ofisin Sinan G. (25),ağabeyi Hakan G. (28) ve ortakları Galip D.'ye ait inşaat ve hafriyat şirketine ait olduğunu belirledi. Olayın ardından araştırmasını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ofis sahibi Sinan G.'nin İzmir´e gitmek için yola çıktığını tespit etti.

Katil zanlısı Sinan G., Manisa'da gözaltına alındı.

ÇEYİZ SANDIĞINDA YAKALANDI

Konya´dan yola çıkan ekipler, Sinan G.'yi Manisa´nın Kula ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyi Hakan G. için ise saklandığı eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce çeyiz sandığına saklanan Hakan G. de yakalandı.

Hakan G., evde çeyiz sandığının içinde yakalandı.

"EVLİYDİ, EŞİNDEN BOŞANAN KADIN AKRABAMIZLA İLİŞKİSİ VARDI" İDDİASI

Polis, iki kardeşin şirket ortağı olan Galip D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. Gözaltına alınan iki kardeşin ilk ifadesinde tabancayı Sinan G.'nin ateşlediğini öne sürdüğü, evli olan Yıldız'ı, eşinden boşanan akrabaları kadınla yaşadığı ilişkiyi konuşmak için çağırdıklarını ve çıkan kavgada öldürdüklerini söylediği öğrenildi.

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